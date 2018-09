View this post on Instagram

Assalamualaikum wr wb, sekarang posisiku lagi di Polda Metro Jaya terkait keisengan dari @putrilavoo_ dan @vienaye yang memfoto, menyebarkan, dan memposting di snapgramnya foto yang tidak bertanggung jawab, fitnah dan mencemarkan nama baik Jelas ini menjadi masalah besar dan masalah yang sangat serius! pencemaran nama baik di social media sudah ada dan jelas diatur undang2nya!! • Berikut penjelasan dari sahabatku @widie7dewa soal beredarnya foto yang kini tersebar di @lambe_turah yang memang saat itu berada didekatku Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, termasuk aku. Aku minta maaf buat semua pihak atas beredarnya berita fitnah yang tidak baik ini. • Yang pasti, jelas kasus ini akan aku majukan ke ranah hukum! Wassalam