SEOUL - Aktor Nam Joo Hyuk tengah berbahagia. Pasalnya, film The Great Battle yang dibintanginya sukses menembus 2 juta penonton dalam 6 hari. Berdasarkan data Badan Perfilman Korea (KOFIC), pada Senin (24/9/2018), film tersebut menggaet 690.528 penonton dengan pendapatan menyentuh USD5,65 juta.

Dengan begitu, sejak debut pada 19 September 2018, The Great Battle mengumpulkan 2,1 juta penonton dengan total pendapatan mencapai USD16,69 juta. Angka itu dipastikan akan terus bertambah, mengingat sepanjang 23-25 September 2018 masyarakat Korea Selatan tengah libur Chuseok (ucapan syukur atas hasil panen).

Baca juga: Dewa 19 Bakal Reuni dengan Ari Lasso dan Once Mekel di Synchronize Fest 2018

Capaian itu sekaligus menjadikan The Great Battle sebagai film kedua tercepat yang meraih 2 juta penonton sepanjang tahun 2018. Sebelumnya, capaian serupa dibukukan oleh Along with the Gods: The Last 49 Days yang sepanjang penayangannya membukukan total 12,29 juta penonton.

Tak hanya itu, The Great Battle juga sukses mendominasi box office Korea dengan 1,5 juta penonton pada periode 21-23 September 2018. Torehan itu membuat film arahan Kim Gwang Sik itu sukses mendepak Searching setelah 2 pekan menjadi penguasa box office.

Untuk merayakan 2 juta penonton itu, Nam Jo Hyuk mengunggah fotonya bersama Jo In Sung, Uhm Tae Goo, Park Byung Eun, dan sutradara Kim ke Instagram. Dalam foto itu, mereka berpose sambil memegang bendera kecil bertuliskan, “Terima Kasih untuk 2 Juta Penonton”.

Ini menjadi prestasi tersendiri bagi Nam yang memulai karier aktingnya pada 2014. Pasalnya, The Great Battle merupakan proyek layar lebar perdana untuknya. “Meski ini film pertamaku, aku sangat menikmati peranku. Aku bohong kalau kubilang tidak terbebani dengan proyek ini. Namun, aku mencoba yang terbaik untuk peranku,” katanya seperti dilansir dari Soompi, Selasa (25/9/2018).

View this post on Instagram 추석연휴 안시성 감사합니다😘🙈. A post shared by 남주혁 (@skawngur) on Sep 24, 2018 at 4:59am PDT

Baca juga: Andika Kangen Band Tanggapi Peredaran Fotonya dengan Wanita Seksi

Dia menambahkan, “Sebenarnya, ini proyek sejarah kedua yang pernah kubintangi setelah drama Scarlet Heart: Goryeo. Meski sudah berpengalaman dengan genre ini, namun aku berusaha memberikan yang terbaik di depan para seniorku.”

Selain di Korea Selatan, The Great Battle juga tayang di Amerika Utara pada 21 September 2018. Next Entertainment World, menurut Korea Herald, telah menjual film itu ke lebih dari 32. Di Inggris, Australia, Selandia Baru, Taiwan, Singpura, dan Vietnam, film itu akan mulai tayang pada Oktober mendatang.

(SIS)