SEOUL - Film Dark Figure of Crime besutan sutradara Kim Tae Kyun digugat oleh salah satu keluarga korban pembunuhan. Seperti diketahui, film itu diadaptasi dari kisah nyata Kang Tae Oh, seorang pembunuh yang mengaku menghabisi nyawa tujuh korbannya di Busan, pada 2007.

Menurut Korea Herald, keluarga korban menggugat tim produksi Dark Figure of Crime ke Pengadilan Tinggi Seoul, pada 20 September 2018. Ada dua poin utama keberatan keluarga korban. Pertama, mereka mengklaim tim produksi tak meminta izin kepada mereka untuk mengangkat kisah itu. Hal itu, menurut keluarga, mengungkit luka lama mereka.

Kedua, keluarga korban juga kecewa karena penulis skenario mengubah setting kejadian film tersebut. Kasus pembunuhan yang dilakukan Kang Tae Oh diklaim keluarga terjadi pada 2007. Sementara pada film dikisahkan bersetting pada tahun 2010.

“Kalau memang fiktif, kenapa elemen-elemen dalam film itu serupa dengan kejadian aslinya?” ujar kakak perempuan korban dalam dokumen gugatannya.

Setelah mendapatkan gugatan, pihak rumah produksi: Blossom Pictures dan 295 Films, akhirnya merilis permintaan maaf resmi kepada keluarga korban, pada 21 September 2018. Tim produksi mengaku, mereka lalai mempertimbangkan perasaan keluarga korban.

“Karena itu, kami menghapus dan mengganti adegan-adegan yang merujuk secara spesifik pada salah satu korban. Kami tahu ini (terkesan) terlambat, tapi tim produksi akan menemui keluarga korban dalam waktu dekat,” ujar perwakilan tim produksi dalam keterangan resminya seperti dilansir dari The Korea Herald, Selasa (25/9/2018).

Film Dark Figure of Crime berkisah tentang Kang Tae Oh (Ju Ji Hoon), seorang pria asal Busan yang mengaku telah membunuh tujuh orang kepada detektif Kim Hyung Min (Kim Yoon Seok). “Menariknya, Kang Tae Oh memprovokasi Kim Hyung Min untuk membongkar 11 kasus pembunuhan lain yang dilakukannya,” kata Kim Tae Kyun seperti dilansir dari Yonhap News.

Sang sutradara menambahkan, “Ironisnya, sang detektif terjebak dalam permainan Kang Tae Oh. Dia berpikir dapat memecahkan kasus tersebut hanya dengan membuktikan apa yang dikatakan sang pembunuh. Bagiku, film ini penuh intrik dan mengingatkanku pada Oedipus yang berdiri di depan Sphinx.”

Untuk bisa mendapatkan roh dari cerita itu, sang sutradara bahkan menemui detektif Kim Hyung Min ke Busan. Setelah pertemuan itu, dia mulai menulis skrip Dark Figure of Crime berdasarkan apa yang didengarnya dari sang detektif dan koleganya. Butuh 6 tahun bagi sutradara Kim Tae Kyun untuk bisa merampungkan penggarapan film itu.

Sebelum gugatan tersebut dilayangkan oleh keluarga korban, Dark Figure of Crime awalnya dijadwalkan tayang pada 3 Oktober 2018. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak distributor (Showbox) terkait kemungkinan pengunduran jadwal tayang.

(SIS)