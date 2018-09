LOS ANGELES – Film reboot Charlie’s Angels resmi memasuki tahap produksi, pada 24 September 2018. Hal itu dibocorkan Elizabeth Banks, sang sutradara, melalui akun Twitter pribadinya pada hari ini (25/9/2018).

Dalam unggahannya, Banks mengunggah foto clapperboard bertuliskan judul film, nama sutradara dan sinematografer, serta detail pengambilan adegan. Bersama foto itu, aktris dan sutradara 44 tahun itu menuliskan, “Melanjutkan warisan untuk menceritakan kisah dari tiga perempuan luar biasa yang bekerja bersama,” tulis Banks yang ditautkan ke akun Sony Pictures.

Ketiga perempuan yang disebut Banks dalam kicauannya itu mengacu pada ketiga pemeran utamanya: Kristen Stewart (Twilight Saga), Naomi Scott (Power Rangers), dan Ella Balinska. Tak hanya itu, dari unggahan Banks itu pula diketahui ia berkolaborasi dengan Bill Pope selaku sinematografer.

Sebelum bergabung dengan Charlie’s Angels, Pope dikenal lewat sederet karya ciamiknya dalam The Matrix, Spider-Man 2, dan film live-action Disney The Jungle Book. Sementara itu, urusan naskah dipercayakan pada Doug Miro dan Carlo Bernard bersama Jay Basu si penulis The Girl in the Spider’s Web.

Miro dan Bernard dikenal lewat karya mereka dalam serial Narcos yang bertutur tentang kartel narkoba. Dari nama-nama yang berada di balik Charlie’s Angels di atas, rasanya cukup beralasan kenapa fans menanti perilisannya.

Film Charlie’s Angels berawal dari sebuah serial TV yang tayang perdana pada 1976. Kala itu, serial tersebut dibintangi oleh Kate Jackson, Farrah Fawcett, dan Jaclyn Smith. Kesuksesan serial itu membuat Joseph McGinty Nichol (McG), mengadaptasinya ke layar lebar pada tahun 2000.

Menghasilkan USD264,1 juta di pasar domestik, film yang memasang Cameron Diaz, Lucy Liu, dan Drew Barrymore sebagai aktor utama itu kemudian berlanjut ke Charlie’s Angels: Full Throttle. Sekuel keduanya yang dirilis pada 2003 itu pun mendapatkan respons positif pencinta film dengan pendapatan mencapai USD259,1 juta di pasar domestik.

Film Charlie’s Angels dijadwalkan debut di Amerika Serikat, pada 27 September 2019.

(SIS)