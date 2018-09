SEOUL – Boyband NCT 127 dikabarkan akan tampil dalam salah satu program televisi Amerika Serikat, Jimmy Kimmel Live. Kabar tersebut diamini oleh S.M Entertainment selaku agensi NCT, pada Selasa (25/9/18).

“Nantikanlah penampilan spektakuler NCT 127 yang akan menarik perhatian penonton global,” ungkap S.M Entertainment seperti dikutip Okezone melalui akun Twitter resmi @SMTOWNGLOBAL.

NCT 127 to appear on ‘Jimmy Kimmel Live!’ on October 8 (Local time)!

Stay tuned for NCT 127’s fascinating stage that will mesmerize global audiences!👀



💿‘#NCT127_Regular_Irregular’ Album Release: 2018.10.12. #Regular_Irregular #NCT127_Regular#NCT127 #NCT pic.twitter.com/s7bVhHTzgo— SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) September 25, 2018