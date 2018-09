SEOUL – Wajah Asia tampak dalam brand fesyen global, Diesel. Aktor Yoo Ah In baru-baru ini ditunjuk sebagai model global brand tersebut dan menjadikan dirinya sebagai aktor Asia pertama yang mendapat kesempatan berharga itu.

Pada 20 September lalu, Yoo Ah In berkesempatan untuk hadir dalam acara kampanye milik Diesel bertajuk Ha(u)te Couture di Shanghai, China. Sahabat Song Hye Kyo itu hadir sebagai salah satu perwakilan Asia. Kedatangan Yoo Ah In dalam acara tersebut menandakan bahwa ia telah resmi terpilih sebagai model Diesel.

Diketahui alasan Diesel memilih Yoo Ah In sebagai model ialah karena imej yang ditunjukan bintang Six Flying Dragons itu terasa cocok dengan warna konsep yang diusung Diesel. Bukan hanya itu, Diesel melihat bahwa keberanian Yoo Ah In dalam menerima dan melawan kritik, serta sikap nakal dan memberontak yang dimilikinyalah yang dicari.

“Yoo Ah In memiliki visinya sendiri sebagai seorang seniman. Kami percaya melalui kerja sama dengan Yoo Ah In, segala usaha yang dilakukan brand kami untuk membawa prinsip fesyen dan kehidupan akan menciptakan desain yang lebih baik dan bebas,” ungkap Renzo Rosso, pendiri Diesel dan kepala OTb Group seperti dilansir Soompi, Senin (24/9/18).

Di sisi lain, Yoo Ah In merasa bangga dan terhormat bisa dipilih sebagai model global dari brand interanasional yang satu itu. Ia berharap bisa memberikan dampak yang baik melalui kampanye yang dilakukannya dari kolaborasi bersama Diesel ini.

“Aku percaya bahwa pesan dari kampanye ini adalah untuk memberi pengaruh yang positif untuk dunia. Fesyen adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan aku harap, melalui brand yang terkenal dan penuh pengaruh ini, aku bisa bertukar pengalaman dengan masyarakat,” jelas pemain drama Sungkyunkwan Scandal itu.

Dalam kampanye ini, Yoo Ah In tergabung dengan artis kelas dunia lainnya, seperti Nicki Minaj, Gucci Mane, dan Bella Thorne. Kampanye ini dilakukan untuk memberhentikan bullying. Artis-artis tersebut pun diajak untuk ikut serta mendesain baju, dengan menjadikan komentar-komentar jahat yang mereka terima di media sosial sebagai desain utamanya.

