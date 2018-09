SEOUL - BTS kembali menorehkan prestasinya lewat salah satu membernya, V. Melalui sebuah situs wanita di Bulgaria yaitu Dama.bg, V ‘BTS’ dinobatkan sebagai The Most Beautiful Man on Earth.

V menduduki peringkat satu sebagai The Most Beautiful Man on Earth. Tak tanggung-tanggung. V mengalahkan nama-nama besar lainnya, termasuk aktor-aktor tampan nan seksi Hollywood. Diantaranya bintang film Aquaman, Jason Momoa di urutan kedua, dan Armie Hammer, pria yang membintangi film The Social Network.

“Kami akui bahwa kami tidak akan pernah cukup melihat gambar-gambar indah pria-pria cantik. Inilah sebabnya kami telah merangkum 20 pria untuk memanjakan mata anda,” tulis Dama.bg seperti yang dilansir Okezone, Senin (24/9/2018).

Pemilihan pemilik nama asli Kim Taehyung itu sebagai pemuncak kategori tersebut memang cukup beralasan mengingat potensi serta bakat yang ada dalam diri V bersama BTS. Pria 22 tahun ini memang bukan saja piawai dalam bernyanyi namun juga diimbangi dengan kemampuan menari serta akting.

Bukan hanya soal ketampanan, serta bakat yang dimiliki. Menurut para penggemarnya, Taehyung juga mempunyai hati yang baik.

“Dia memang pantas mendapatkannya! Dengan sikap yang baik dan hati yang hangat, tentu saja dia layak,” puji penggemarnya.

Bahkan dari deretan para penggemarnya, ada nama bintang Hollywood, Ansel Elgort yang menjadi penggemar BTS. Saking mengidolakan pelantun lagu Idol ini, Ansel bahkan sempat mengganti foto profilnya di twitter dengan V ‘BTS’.

Sebelum menjadi nomor satu sebagai ‘The Most Beautiful Man on Earth' , V juga pernah masuk dalam daftar pria dengan wajah tampan versi TC Candler di tahun 2017 lalu.

Menariknya, V bukanlah satu-satunya pria Korea yang mendapat julukan ‘The Most Beautiful Man on Earth' versi Dama.bg. Ada nama bintang lain yang juga menduduki posisi 20 besar. Mereka adalah Sehun "EXO" di urutan 9, Jungkook "BTS" di posisi 13 serta senior mereka, yaitu Taeyang "BIGBANG" di urutan ke-19.

