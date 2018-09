JAKARTA – Kedekatan antara Lucinta Luna dan Gandhi Fernando memang sering terlihat di media sosial milik keduanya. Namun kini, Gandhi memutuskan untuk tidak lagi berteman dengan Lucinta Luna. Ia bahkan memblokir akun Instagram Lucinta Luna.

Gandhi Fernando beralasan jika Lucinta Luna memberikan pengaruh buruk dalam dirinya. Bahkan nama baiknya di depan publik juga ikut rusak karena kedekatannya dengan sosok yang diisukan transgender tersebut.

“Saya akhirnya tersadar dan memutuskan untuk membuang salah satu racun yang lumayan membuat hidup saya cukup negatif selama ini,” tulis Gandhi di Instagram Minggu 23 September 2018.

Dalam keterangan itu pula mantan kekasih Ardina Rasti itu mengakui jika beberapa video yang diunggah bersama Lucinta Luna hanya settingan demi menaikkan pamor keduanya.

“Foto seronok saya itu dulu adalah kesepakatan manajemen untuk memviralkan kami. Bahwa semuanya setting-an. Satu lagi untuk klarifikasi, saya tidak pernah berpacaran sama dia. Never In Million Years!” papar Gandhi.

Di penutup tulisannya, Gandhi pun meminta maaf karena pernah membawa pengaruh buruk kepada followersnya. Ia juga berharap agar bisa mempunyai teman di lingkungan yang sehat.

“Saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk masyarakat Indonesia. Karena pernah menjadi salah satu otak dari viralnya orang paling bad influence generasi ini,” jelasnya.

Sementara itu di Instagram Lucinta Luna, pelantun lagu Bobo Dimana ini memberikan tanggapannya mengenai keputusan Gandhi untuk meninggalkan Lucinta Luna.

“When some old friend leaves you, you should be grateful. Because God show his real face,” katanya Senin (24/9/2018).

Pertemuan Gandhi Fernando dengan Lucinta Luna berawal dari projek pekerjaan. Kala itu Lucinta Luna menjadi klien Gandhi di bawah menajemen sosial media influencer miliknya.

Hubungan baik ini kemudian berlanjut, dimana keduanya terlihat saling mendukung satu sama lain. Bahkan saat Lucinta Luna dihujat mengenai kabar kehamilan, sosok Gandhi lah yang membela pedangdut tersebut.

