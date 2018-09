LOS ANGELES – Film keluarga bertajuk The House With A Clock In Its Walls sukses menempati urutan pertama di box office Amerika, mengalahkan The Nun untuk weekend edisi 21-23 September 2018.

Melansir Box Office Mojo pada Senin (24/9/2018), kemenangan film yang dibintangi oleh Jack Black dan Cate Blanchett itu berdasarkan pada pendapatan mereka yang mencapai USD 26,8 juta. Sedangkan untuk The Nun sebagai mantan jawara hanya di kisaran USD 10,2 juta dan duduk di peringkat tiga.

The House With A Clock In Its Walls yang diangkat dari sebuah novel tahun 1973 ini berkisah tentang seorang bocah yatim piatu bernama Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro). Lewis tinggal bersama sang paman yaitu Jonathan Barnavelt (diperankan Jack Black) yang ternyata merupakan seseorang yang memiliki kemampuan sihir.

Menurut salah satu review dari Rotten Tomatoes, film ini cukup menghibur. Sang sutradara, Eli Rioth yang lebih dikenal sebagai maestro dalam menghasilkan film bertajuk horror, bisa mencampurkan unsur humor dan horor jadi satu kesatuan yang utuh dan menyenangkan.

Menempati urutan kedua, ada film A Simple Favor yang dibintangi oleh Blake Lively. Film bergenre komedi misteri ini menghasilkan USD 10,4 juta untuk minggu kedua penayangannya.

A simple Favor sendiri mengisahkan bagaimana seorang blogger yang diperankan Anna Kendrick berusaha mengungkap mengapa sahabatnya, Emily G (Blake Lively) tiba-tiba menghilang. Peristiwa itu mengundang penyelidikan sekaligus juga kecurigaan pada sahabatnya.

Berikut adalah top 10 box office Amerika weekend lalu:

1. The House With A Clock In Its Walls - USD 26,8 juta

2. A Simple Favor - USD 10,4 juta

3. The Nun - USD 10,2 juta

4. The Predator (2018) - USD 8,7 juta

5. Crazy Rich Asians - USD 6,5 juta

6. White Boy Rick - USD 5 juta

7. Peppermint - USD 3,7 juta

8. Fahrenheit 11/9 - USD 3,1 juta

9. The Meg - USD 2,3 juta

10. Searching - USD 2,1 juta

