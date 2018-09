SEOUL - Box office Korea memiliki jawara baru! Setelah Searching menduduki posisi puncak selama 2 minggu berturut-turut, pekan ini The Great Battle mendepaknya dari posisi puncak.

Berdasarkan data Badan Perfilman Korea (KOFIC), The Great Battle membukukan 1,12 juta penonton sepanjang periode 21-23 September 2018. Dengan hasil itu, film arahan Kim Kwang Sik itu mengumpulkan pendapatan sebesar USD9,06 juta.

Apabila dihitung dari debutnya pada 19 September 2018, maka The Great Battle telah mengumpulkan 1,4 juta penonton dengan total pendapatan sebesar USD11,04 juta selama 5 hari penayangannya. Dengan hasil itu, film berdurasi 135 menit yang tayang di 1.341 layar bioskop itu menguasai 41,52 persen market share box office Korea.

The Great Battle berkisah tentang perjuangan Jenderal Yang Man Chun (Jo In Sung) mempertahankan Benteng Ansi dengan dukungan 150.000 pasukan. Namun Jenderal Yang, harus mengakui kekalahannya dari 500.000 pasukan Dinasti Tang setelah berperang selama 88 hari (3 bulan).

Didistribusikan oleh Next Entertainment World, The Great Battle diperankan oleh sederet nama besar. Selain Jo In Sung, ada pula aktor senior Park Sung Woong, Nam Joo Hyuk, Kim Seolhyun ‘AOA’, Sung Dong Ill, dan Jung Eun Chae.

Mengikuti di belakang The Great Battle, ada Fengshui arahan sutradara Park Hee Gon. Film itu menghasilkan USD4,45 juta dari 548.990 penonton. Namun apabila dihitung dari debutnya pada 19 September 2018, film ini menghasilkan USD5,94 juta dari total 758.859 penonton.

Film Fengshui berkisah tentang Park Jae Sang (Cho Seung Woo), seorang ahli pungsu (fengshui) yang mampu menentukan tanah mana yang akan membawa keberuntungan. Namun pada akhirnya, orang-orang di sekitarnya memanfaatkan kelebihan itu untuk mengubah peruntungan mereka.

Sementara The Negotiation yang rilis pada hari yang sama dengan The Great Battle dan Fengshui harus puas duduk di peringkat ketiga. Pasalnya, film bergenre thriller-kriminal itu hanya mampu menggaet 445.102 penonton dengan pendapatan mencapai USD3,61 juta.

Namun apabila dihitung sejak debutnya pada 19 September 2018, film arahan Lee Jong Seok itu telah mengumpulkan USD4,87 juta dari 618.425 penonton. The Negotiation yang diperankan oleh Hyun Bin dan Son Ye Jin itu berkisah tentang seorang negosiator dari Seoul Metropolitan Police Agency yang ditugaskan menundukkan seorang penculik dua warga negara Korea di Bangkok, Thailand.

Di luar dugaan, film horor The Nun tak mampu menunjukkan kedigdayaannya dan malah tunduk dari film lokal. Film yang disutradarai Corin Hardy itu hanya mampu berada di peringkat ke-4. Film itu mendatangkan 366.368 penonton dengan pendapatan mencapai USD2,96 juta. Sejak tayang pada 19 September 2018, film itu telah mengumpulkan 544.851 penonton dengan total pendapatan sebesar USD4,28 juta.

Berikut adalah daftar lengkap 10 besar box office Korea seperti dilansir Okezone dari Badan Perfilman Korea, Senin (24/9/2018).

1. The Great Battle 1,12 juta penonton

2. Fengshui 548.990 penonton

3. The Negotiation 445.102 penonton

4. The Nun 366.368 penonton

5. Searching 87.047 penonton

6. Yo-Kai Watch 4 42.541 penonton

7. Luis and the Aliens 21.964 penonton

8. 에그엔젤 코코밍: 두근두근 핼러윈 파티 16.692 penonton

9. Monstrum 13.797 penonton

19. Boing, The Secret of Super Transformation 10.194 penonton

