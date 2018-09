JAKARTA – Posisi dua teratas chart musik Korea masih ditempati oleh penyanyi sebelumnya yaitu Sun Mi dengan lagu berjudul Siren dan Shaun dengan Way Back Home. Berbeda dengan posisi teratas, posisi ketiga diduduki oleh lagu pendatang baru milik Punch yang berjudul Good Bye.

Paul Kim kembali memperlihatkan eksistensinya di Chart Musik Korea. Lagunya yang berjudul Every Day, Every Moment kembali bertengger di posisi 10 besar, tepatnya urutan ke-4. Hadirnya Punch dan Paul di pekan ini otomatis membuat 2 penyanyi yang sebelumnya menapaki 10 besar chart musik Korea terdepak yakni band 10cm dengan lagunya Mattress dan (G)I-DLE dengan lagu Hann.

Baca Juga: Sedih, Begini Cerita JB 'GOT7' Tentang Perceraian Kedua Orangtuanya





Beberapa penyanyi yang bertahan sejak pekan lalu pun mengalami beberapa pergeseran posisis. Sebut saja Ben yang berhasil menaikan posisi dari urutan ke-9 kini ada di posisi ke-6. Begitu juga dengan Girls' Generation-Oh!GG.

Berbanding terbalik dengan Girls’ Generation-Oh!GG dan Ben, sedangkan BTS, Redvelvet, BLACKPINK dan Twice harus rela bergeser mundur. BTS harus bergeser ke posisi ke-5 dari sebelumnya berada di urutan ke-3. Redvelvet pun harus turun 4 peringkat, BLACKPINK dengan lagu Ddu Du Ddu Du turun 3 posisi dan Twice harus merelakan bergeser 3 posisi dan akhirnya menjadi paling buncit.

Baca Juga: Bersiap, GOT7 Bakal Rilis Album Repackage "7 For 7"

Berikut 10 lagu yang menduduki chart musik Korea yang dirangkum Okezone dari Gaon Chart, Minggu (23/9/2018) :

1. Sun Mi - Siren

2. Shaun -Way Back Home

3. Punch - Goodbye

4. Paul Kim - Every Day, Every Moment

5. BTS - Idol

6. Ben - Love

7. Girls’ Generation-Oh!GG - Lil Touch

8. Redvelvet - Power Up

9. BLACKPINK - Ddu Du Ddu Du

10. Twice - Dance The Night Away

(edi)