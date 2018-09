JAKARTA – Drake nampaknya masih mengkokohkan diri untuk merajai tangga lagu Barat pekan ini. Meskipun demam Kiki Challenge sudah jauh berkurang, namun lagu milik Drake yang menjadi pengiring tantangan tersebut tetap menapaki puncak di tangga Billboard.

Dua minggu yang lalu, Drake sempat tergeser oleh posisi Eminem. Namun itu tak bertahan lama, sejak pekan lalu, Drake kembali merebut posisi teratas tangga lagu Barat.

Hal ini membuktikan bahwa berakhirnya tren Kiki Challenge tak berpengaruh dengan minat masyarakat terhadap lagu yang berjudul In My Feelings tersebut.

Sementara itu, di posisi kedua diduduki oleh Maroon 5 featuring Cardi B dengan lagu mereka berjudul Girls Like You. Kemudian di posisi ke-4 masih ada Cardi B, kali ini featuring Bad Bunny dan J Balvin dengan lagu I Like It.

Beberapa posisi pun mengalami pergeserean, seperti yang dialami oleh 6ixe 9ine ft. Nick Minaj dan Murda Beatz dengan lagu FEFE. Merka harus rela posisinya tergeser 3 peringkat, dari posisi ke-4 menjadi ke-7.

Berbanding terbalik, beberapa penyanyi juga bergeser maju dari pekan sebelumnya. Post Malone kini berada di posisi ke-4, naik satu peringkat dari pekan sebelumnya.

Juice WRLD juga demikian dan kini berada di posisi ke-5. Begitu pula dengan Travis Scott dan Tyga featuring Offset yang masing-masing naik 1 posisi.

Dua lagu pendatang baru di posisi 10 besar Chart Billboard pun hadir yakni I Love it yang dibawakan oleh Kanye West dan Lil Pump serta Love Lies milik Khalid & Normani.

Dengan hadirnya dua lagu baru tersebut otomatis menggeser penyanyi yang pekan sebelumnya hadir di 10 besar tangga lagu ini, yaitu Eminem. Dua lagu Eminem yang sebelumnya termasuk di tangga lagu pun harus rela terdepak.

Berikut 10 lagu yang menduduki chart musik Barat yang dirangkum Okezone dari Billboard, Minggu (23/9/2018) :

1. Drake – In My Feelings

2. Maroon 5 ft. Cardi B – Girls Like You

3. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

4. Pos Malone – Bettr Now

5. Juice WRLD – Lucid Dreams

6. Kanye West & Lil Pump – I Love it

7. 6ix 9ine ft. Nicky Minaj dan Murda Beatz – FEFE

8. Travis Scott – Sicko Mode

9. Tyga ft. Offset – Taste

10. Khalid & Normani – Love Lies

