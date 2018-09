JAKARTA - Penyanyi Marcell Siahaan baru saja memperkenalkan album terbarunya yang bertajuk This Is Not Jazz. Menariknya dalam album ini, Marcell menyanyikan lagu-lagu dengan musik bergenre jazz. Kendati begitu, sang pelantun Semusim ini mengakui bila tak mudah membawakan musik bergenre jazz.

Hal itu diungkapkan pemilik nama asli Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan saat mengeluarkan album ketujuhnya ini.

“Menyanyi jazz itu tidak semudah seperti kita pikirkan,” ujar Marcell saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 21 September 2018.

Meski diakui sulit, namun pada album terbarunya ini, Marcell berusaha keras untuk menyampaikan roh musik jazz untuk para pendengarnya. Dan sampai dengan saat ini, Marcell masih terus menggali genre musik jazz.

“Kita harus ngerti betul rohnya musik jazz itu seperti apa. Dan saya juga sampe sejauh ini, album (saya)keluar pun masih nggak berenti buat belajar terus, menggali terus, masih berkonsultasi sama yang juaranya,” paparnya.

Lebih lanjut, bila berbicara mengenai album terbarunya ini, Marcell setidaknya juga berkomunikasi dengan para musisi-musisi jazz yang telah lama berkecimpung. Hal itu dilakukan untuk lebih menguatkan genre musik jazz pada setiap lagunya.

Sementara, untuk lagu-lagu yang disuguhkan Marcell dalam Album ini, rupanya ia mengcover lagu-lagu yang sudah pernah ada. Tetapi, ia memastikan bila lagu-lagu tersebut, akan terdengar berbeda dibawah vokalnya.

“Saya bisa bekerja sama dengan musisi musisi yang bener-bener sudah hatam di dunia jazz itu yang bisa saya share dari sini. Dan pemilihan lagu-lagunya pun memutuskan tim kreatif managemen dan label kita memutuskan membawa mereka yang denger,” paparnya.

“Ini lagu-lagu yang bukan baru. Hampir semua lagu cover dan ada lagu yang dibawakan lagi dengan aransemen benar-benar beda,” tukasnya.

(edi)