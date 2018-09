JAKARTA - Penyanyi Marcell Siahaan baru saja memperkenalkan album terbarunya yang bertajuk This Is Not Jazz. Mengusung aransemen musik Jazz didalamnya, Marcell menyuguhkan sembilan lagu pada album kali ini.

Yang menarik, pada setiap lagu yang dilantunkan Marcell mewakilkan musik-musik jazz tenar pada eranya. Praktis lewat album ini, Marcell secara tidak langsung mengajak para pendengarnya untuk bernostalgia musik jazz.

“Ada sembilan lagu. Itu sembilan-sembilannya bener-bener mewakili jazz dari era-era tertentu. Seperti single yang baru keluar, Putri Remaja, itu mewakili tahun tahun 30, 40-an,” kata Marcell saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (21/9/2018).

“Jadi bener-bener ada jazz 80-an 90-an juga. Bener-bener secara tidak langsung seperti membawa kita bernostalgia dengan genre jazz juga,” sambungnya.

Bisa dipastikan sembilan lagu dalam album This Is Not Jazz akan membuat para pendengarnya kaget bila mendengar musik yang disuguhkan Marcell. Mengingat, Marcell sendiri terbiasa didengar dengan tempo musik lambat atau musik pop.

“Suara saya jadi jembatan untuk penikmat musik, yang suka musik jazz, yang baru dengerin jazz mungkin baru dengerin saya akhirnya tahu yang selama ini denger pop,” imbuhnya.

“Tiba-tiba jazz, itu seperti kayak kita mau coba satuin supaya saling mengapresiasi,” tandasnya.

Sebagai informasi, nama Marcell Siahaan mulai dikenal publik pada saat ia berduet dengan Shanty pada 2002 silam lewat lagu yang bertajuk Hanya Memuji. Seiring berjalannya waktu, nama Marcell kemudian meroket hingga akhirnya ia merilis album perdanya pada 2003 lalu dengan judul Marcell.

Sontak dari album pertama ini, munculah single-single hits dari Marcell yang bertajuk Semusim, Firasat hingga Jangan Pernah Berubah.

Karier Marcell terbilang mentereng lantaran selain jago bernyanyi, ia juga pandai dalam hal berakting.

(edi)