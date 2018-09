SEOUL – Model yang juga seorang aktor, Nam Joo Hyuk akan membintangi film terbarunya yang berjudul The Great Battle. Dalam sebuah kesempatan, Nam Joo Hyuk menceritakan karakter gagah yang akan diperankannya.

Nam Joo Hyuk ikut berpartisipasi dalam sebuah wawancara menjelang premier film The Great Battle yang akan tayang 19 September mendatang. Saat ditanya mengapa dia memilih film itu, dia mengatakan tidak ingin menyiakan tawaran ini.

“Saya memutuskan untuk tampil pada film ini dan ingin melihat penampilan saya ketika menjadi karakter Sah Mul. Saya belajar tentang aspek lain seperti anggaran produksi film dan semacamnya sekarang,” katanya seperti dilansir dari Soompi.

Diapun menambahkan, “Saya memiliki banyak kepercayaan pada karakter saya. Saya menerima tantangan itu dengan percaya diri, tetapi kemudian banyak tekanan muncul. Awalnya, saya tidak tahu aktor senior mana yang ada di dalamnya, dan saya belajar banyak dari para senior itu. Ketika saya melihat karakter itu, saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Saya tidak ingin membuang peluang yang datang kepada saya.”

Nam Joo Hyuk kemudian mengevaluasi aktingnya, berkata, “Ketika saya pertama kali menerima skrip, saya sudah tahu tentang pertempuran di Ansi Fortress. Saya tidak berpikir bahwa Sah Mul sebagai karakter yang biasa saja. Saya pikir akting saya sudah dilakukan dengan baik sesuai yang bisa saya lakukan pada usia saya. Ini adalah film yang bisa menunjukkan diri.”

Nam Joo Hyuk bergurau, "Saat Jo In Sung mengatakan kepadaku, 'Saya akan menaruh visualisasi untuk Anda,' tetapi saya tidak mau menerimanya. Saya lelaki yang gagah,” tuturnya.

“Saya berperan menjadi murid dari luar negeri yang tidak memiliki janggut dan rambut yang panjang. Saya ingin terlihat maskulin. Karena sebelumnya saya sempat kehilangan berat badan sehingga terlihat kurus sekali. Tapi sebenarnya saya ingin terlihat seperti pria yang tangguh,” lanjut aktor itu.

Film ini bercerita tentang 88 hari pertempuran di Ansi Fortress, antara Dinasti Goguryeo dan Dinasti Tang.

Nam Joo Hyuk berperan sebagai ah Mul, yang menerima perintah rahasia dari Yeon Gae So Mun diperankan oleh Yoo Oh Sung dan mencari Yang Man Chun diperankan oleh Jo In Sung.

