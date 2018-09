SEOUL – Bintang film Spirits Homecoming, Choi Ri dikabarkan akan bergabung dengan Ji Soo dalam drama yang berjudul Because It’s My First Love yang akan tayang di Netflix.

Choi Ri akan berlakon sebagai Oh Ga Rin, yang merupakan putri tunggal dari seorang CEO konglomerat. Dia tumbuh dengan segala kemewahannya, namun dibalik itu semua seluruh hidupnya telah dikendalikan.

Choi Ri memiliki karakter dengan kepribadiannya yang ceria, tapi disuatu kekika dia dipaksa untuk lari dari rumahnya, dan tinggal bersama di rumah Ji Soo. Sejak saat itu ia mengalami berbagai insiden bersama Ji Soo.

Drama yang akan datang ini, bercerita mengenai kisah masa depan yang dieksplorasi dari pengalaman menjadi mahasiswa dengan kisah cinta pertamanya.

Cerita ini menceritakan tentang seorang pria dan seorang gadis yang sudah berteman sejak lama, namun suatu ketika teman pria yan sudah dianggap baik ini rupanya memiliki rasa hingga mulai jatuh cinta pada teman gadisnya itu.

Because It My First Love direncanakan akan digarap dalam delapan episode, yang akan dirilis sekitar tahun 2019 mendatang.

Selain Choi Ri dan Ji Soo, pemain yang akan bergabung dalam drama ini yakni DIA Jung Chaeyeon dan Jinyoung.

