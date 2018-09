LOS ANGELES - Taylor Swift merupakan salah satu selebriti Hollywood yang dikenal enggan membahas kehidupan asmaranya di depan publik. Setidaknya, dalam 2 tahun terakhir sejak dia berpacaran dengan aktor Joe Alwyn.

Ketika Swift bungkam, British Vogue berusaha mengorek keterangan dari sang kekasih. Namun inilah jawaban aktor asal Inggris itu ketika ditanya apa yang dirasakannya saat memacari salah satu musisi populer dunia tersebut.

“Aku sadar banyak orang yang ingin tahu tentang hubungan kami. Tapi, aku lebih suka membahas pekerjaan daripada asmaraku,” kata Alwyn kepada British Vogue seperti dilansir dari E! News, Jumat (21/9/2018).

The Sun mengklaim, Swift mulai bersikap tertutup tentang kehidupan pribadinya setelah mengakhiri hubungan penuh drama dengan dua mantan kekasihnya.

“Swift dan Alwyn menjalani hubungan yang sangat serius. Tapi setelah apa yang terjadi dengan Calvin Harris dan Tom Hiddleston dia memilih bungkam tentang kehidupan pribadinya,” kata seorang sumber.

Swift putus dari DJ sekaligus musisi Calvin Harris pada Juli 2016. Kala itu US Magazine melaporkan bahwa DJ asal Skotlandia itu merasa ‘direndahkan’ oleh Swift dengan mengungkap bahwa dialah yang menulis lirik lagu This is What You Came For.

“Menyakitkan bagiku mengetahui kau (Taylor Swift) dan timmu bertindak sejauh ini dan membuatku terlihat menyedihkan,” kicau Harris kala itu.

Dia menambahkan, “Aku rasa, kau seharusnya fokus dengan hubungan barumu (bersama Tom Hiddleston) daripada berusaha menghancurkan mantan kekasihmu.”

Sekitar 3 bulan pascaputus dari Harris, Swift dikabarkan mengakhiri hubungannya dengan Hiddleston. Alasannya menurut tim Swift, karena bintang Thor itu ‘memaksa’ untuk menemaninya tampil di karpet merah Emmys 2016.

Permintaan tersebut diklaim tim Swift hanya untuk mendongkrak karier Hiddleston. Namun kemudian, beberapa sahabat sang aktor mengklaim bahwa Hiddleston-lah yang mengakhiri hubungan itu.

”Dia capek menghadapi Swift!”

Lepas dari Harris dan Hiddleston, Swift mulai go public dengan Alwyn pada Desember 2017. Kala itu, Alwyn terlihat menggandeng Swift setelah tampil di event Jingle Ball Z100, New York. Kemudian pada Maret 2018, keduanya terlihat hiking di Malibu dengan suasana intim.

Alwyn juga terlihat menemani Swift saat ia membuka konser ‘Reputation Stadium Tour’ di Glendale, Arizona, Amerika Serikat, pada April 2018.

Terakhir, pasangan ini terlihat menghabiskan liburan romantis bersama di Pulau Turks dan Caicos, Inggris, pada Juli 2018.

“Mereka melakukan semuanya bersama dan tak terpisahkan. Mereka berjalan di pinggir pantai sambil berpegangan tangan,” kata seorang sumber kepada E! News.

(edh)