SEOUL – Kejadian nahas menimpa salah satu komedian sekaligus aktris terkenal Korea, Park Mi Sun. Dirinya dikabarkan terlibat dalam kecelakaan mobil beruntun pada 19 September lalu, pukul 23:45 waktu setempat.

Pada Kamis (20/9/18), agensi yang menaungi Park Mi Sun memberi kabar terkait sang artis. “Park Mi Sun mengalami kecelakaan mobil ketika sedang menunggu lampu merah. Dirinya diberi infus dan perawatan dasar,” ujar Line Entertainment seperti dilansir dari Osen, Jumat (21/9/18).

Pihak agensi menambahkan, “Park Mi Sun sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit, dan sekarang sedang pemulihan di rumah. Dirinya akan melanjutkan syuting kembali sesuai jadwal yang sudah direncanakan.”

Kecelakaan yang menimpa komedian terjadi ketika dirinya berhenti di lampu merah dan ditabrak mobil lain dari belakang.

Polisi sempat memperkirakan bahwa sang supir di mobil belakang sedang menyetir di bawah pengaruh alkohol. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata sang pengendara sedang memainkan HP-nya.

“Jika mobil menabrak kami saat sedang jalan, itu semua bisa menjadi lebih parah. Syukurlah mobil kami sedang berhenti, dan kami ditabrak dari belakang. Karena hantaman yang kuat dari mobil belakang, mobil kami jadi ikut menabrak mobil yang berada di depan kami,” ujar Park Mi Sun.

Walau kecelakaan tersebut tidak parah, namun Park Mi Sun mengaku bahwa badannya terasa sakit akibat kecelakaan itu.

“Lutut dan sikut saya terasa sakit. Dan sebelumnya, saya sudah mengalami herniasi di bagian leher saya, dan kejadian ini membuat leher saya semakin sakit. Intinya, seluruh bagian tubuh saya terasa sakit,” jelas perempuan berumur 51 tahun itu.

“Saya sudah menerima pengobatan setelah dibawa ke rumah sakit. Tetapi, saya akan terus berobat setelah ini. Saya merasa beruntung karena kecelakaannya sampai di situ saja. Melihat kecelakaan itu, aku tidak terlalu sakit,” pungkasnya.

Park Mi Sun merupaka salah satu figur publik legendaris di Korea. Dirinya sangat dikenal sebagai seorang host.

Park Mi Sun sudah menjadi host dalam banyak acara, seperti Quiz to Change the World, Happy Together Season 3, dan We Got Married. Dirinya juga aktif berpartisipasi dalam sebuah drama dan film, yang terbaru ialah drama milik KBS, to. Jenny.

