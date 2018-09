JAKARTA - Jefri Nichol dan Amanda Rawles akan kembali tampil sebagai pasangan dalam film Something In Between. Ya, ini merupakan film keempat mereka bersama.

Baik Jefri dan Amanda mengaku banyak mendapat keluhan karena kerap dipasangkan di dalam satu film. Beberapa fans bahkan merasa bosan karena keduanya sering tampil satu frame.

Di balik itu semua, Jefri memang tidak tahu bakal dipasangkan lagi dengan Amanda untuk film Something In Between. Ia menerima tawaran itu terlebih dahulu jauh sebelum Amanda bergabung.

- Baca Juga: Ditalak Cerai Vicky Prasetyo, Angel Lelga Akhirnya Buka Suara

- Baca Juga: Ditonton Bonek dan Slankers, Syahrini Pipis di Celana

“Saya tahun ini tiga kali main film sama Amanda. Tahun ini kemungkinan ini tahun terakhir kita jadi pasangan di film. Kemungkinan ya. Kalau bakal jadi pasangan pun enggak dalam waktu dekat kayaknya,” kata Jefri saat ditemui di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Di sisi lain, Amanda pun mengaku cukup bosan karena harus bertemu terus dengan Jefri. Namun Amanda selalu menganggap setiap pertemuan dengan Jefri sebagai sebuah tantangan.

“Kalau misal ke depan ditawarin lagi sama Nichol, I think people bisa punya persepsi seperti itu kalau kita we play the same role. Kita enggak improved di akting. Tapi motivasi buat ke depannya kalau ada film sama Nichol lagi I accepted, at least the character beda sama sebelumnya,” paparnya.

Dalam film Something In Between, Jeffri Nichol berperan sebagai Gema, murid kelas non-unggulan yang berusaha mendapatkan cinta Maya (Amanda Rawles), murid cantik dari kelas unggulan. Film garapan Asep Kusdinar ini akan tayang pada tanggal 27 September 2018.

(edh)