LOS ANGELES - Paramount Pictures dikabarkan menggandeng aktor Black Panther, Michael B. Jordan, untuk bermain sebagai John Clark dalam film seri adaptasi novel populer Tom Clancy. Akan ada dua film yang digarap dari serial novel tersebut, Rainbow Six dan Without Remorse.

Melansir Variety, Jumat (21/9/2018), Without Remorse akan menjadi film pertama yang digarap Paramount karena merupakan origin story dari karakter John Clark. Karakter bernama asli John Terrence Kelly itu adalah mantan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (Navy Seal) yang menjadi anggota CIA.

Karakter John Clark ini pertama kali muncul dalam novel ke-17 Clancy berjudul The Cardinal of the Kremlin yang dirilis pada 1988. Meski awalnya hanya karakter pendukung, namun Clancy memberikan porsi lebih untuk Clark dalam Without Remorse. Dalam novel itu, dikisahkan bagaimana Clark menjadi anggota CIA.

Dari Without Remorse, kisahnya akan berlanjut ke Rainbow Six yang bertutur tentang misi John Clark menghadang aksi terorisme. Sebenarnya, Paramount pernah mengangkat karakter John Clark ini dalam film Clear and Present Danger yang dirilis pada 1994. Kala itu, karakternya diperankan oleh aktor Willem Dafoe.

Proyek Clark ini akan menjadi film seri kedua bagi Jordan, setelah dia bermain dalam Creed. Sementara itu Akiva Goldsman, produser The Dark Tower, dipastikan mengisi bangku produser dalam proyek tersebut.

Produser 56 tahun asal New York itu akan berkolaborasi dengan produser utama lainnya, seperti Josh Appelbaum dan Andre Nemec. Sementara untuk posisi penulis skenario dan sutradara masih dalam pendekatan.

