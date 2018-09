JAKARTA - Menjadi penyanyi yang mulai go Internasional membuat penyanyi, Agnez Mo, merasa bahwa dirinya harus total dalam bekerja. Bahkan ia mengungkapkan bahwa totalitas merupakan hal yang paling penting untuk melakukan apapun.

Menurutnya, proses pencapaian kesuksesan tak akan bermakna jika dirinya tak merasa total dalam berkarya. Pasalnya, ia meyakini bahwa proses mencapsi sesuatu tak akan mengkhianati hasilnya.

"Memang totalitas itu adalah campaign kerja saya. Totalitas dalam berkarya dan apapun aspek itu dalam kehidupan saya. Apapun hasilnya, yang penting sudah berusaha dulu," ungkap Agnez Mo di acara peluncuran produk baru Clear, di Empirica SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/9/2018).

"Buat saya sebenarnya, saya tuh kalau kerjaan dan personal life, effort itu penting. Proses itu penting yah. Semua usaha yang saya lakukan bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan yang berikan saya talenta. Apapun itu menikmati proses," sambungnya.

Sementara itu, sesuai dengan tagline produk yang ia kampanyekan, ia mengaku tak ingin menjadi orang yang setengah setengah dalam bekerja. Bahkan ia selalu mencoba untuk berusaha tampil lebih baik, dibandingkan menghabiskan waktu mengomentari orang lain.

"Anti Setengah Setengah harus menjadi the best your self. Jangan total omongin orang. Berusaha untuk improve diri sendiri," tukasnya.

(edh)