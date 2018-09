JAKARTA - Setelah menjalani hukuman dan bebas dari dunia kelam narkoba, Jupiter Fortissimo mengaku menyesali perbuatannya. Namun disisi lain, ia pun bersyukur karena melalui kejadian itu, dirinya bisa mengetahui batas kemampuannya.

"Nyesel lah, pasti nyesel. Tapi bukan nyesel 'Kenapa gue lakuin ini'," ujar Jupiter Fortissimo saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).

"Saya lebih enggak regret tentang apa yang terjadi, tapi saya bersyukur malah melewati ini saya akhirnya tahu bahwa diri saya tuh enggak sekuat yang saya pikir," tambahnya.

Untuk membentengi dirinya agar tidak terjerumus menggunakan narkoba, mantan kekasih Sheila Marcia tersebut berupaya untuk mendekatkan diri dengan lingkungan dan teman-teman yang bisa selalu menegur jika melakukan kesalahan.

"Saya sih menjaga diri saya dengan saya deketin diri saya ke lingkaran hidup saya yang paling deket itu harus orang-orang yang berani negor saya, berani bilang kamu salah, sudah kelewatan, dan bilang back on track segala macam," ungkap Jupiter Fortissimo.

Oleh sebab itu, Jupiter Fortissimo merasa kalau hukuman yang dijalaninya selama 2,5 tahun cukup membuatnya jera. Pria berusia 36 tahun ini pun berjanji untuk tidak lagi menyentuh barang haram narkoba tersebut.

"Gue rasa gue sudah cukup dengan tidak adanya pembebasan bersyarat, cuti bersyarat segala macam, sudah cukup 2 tahun 2 bulan, 2 minggu, 2 hari. Menurut gue sekolah, gue sudah cukup, dan i don't want to be there anymore, it's enough pertama dan terakhir," tutupnya.

