JAKARTA - Pasca-mendekam di penjara selama 2,5 tahun, Jupiter Fortissimo kini sudah bisa menghirup udara segar. Rupanya, pria yang berusia 36 tahun tersebut sudah telah dinyatakan bebas sejak 27 Juli 2018.

Saat ditemui awak media usai mengisi salah satu acara talkshow, penampilan Jupiter Fortissimo sangat jauh berbeda dari yang diberitakan pada April lalu, yakni tubuh yang terlihat sangat kurus dan menderita penyakit kulit pada kakinya.

Namun setelah bebas dari hukuman penjara selama 2 bulan, penampilan mantan kekasih Sheila Marcia ini berubah drastis. Jupiter Fortissimo nampak lebih gemuk, dengan bagian perut yang sangat terlihat membesar.

Mengenakan kemeja hitam yang dipadupadankan dengan celana coklat, Jupiiter Fortissimo menceritakan keberadaan dirinya selama 2 bulan bebas. Ia memilih untuk menghabiskannya bersama dengan sanak saudara dan keluarga.

"Saya sudah bebas dari tanggal 27 Juli sebenarnya, tapi aku memutuskan untuk no handphone, no internet," ujar Jupiter Fortissimo saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2019).

"Benar-benar i spent my time with my family. Jadi sudah satu bulan aku bosen juga, aku ke luar, kunjungi teman-teman yang sudah sering bantu selama aku di dalam," tambahnya.

Seperti diketahui, Jupiter Fortissimo ditangkap polisi dalam kasus narkoba pada 10 Mei 2016 karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu seberat 0,54 gram. Lelaki 36 tahun itu kemudian divonis 2,5 tahun penjara.

(aln)