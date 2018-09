JAKARTA - Ada-ada saja cara pacaran ala Prilly Latuconsina dan Maxime Bouttier. Meski keduanya tengah melakukan pacaran jarak jauh, lantaran Prilly tengah menyambangi kota California, tetapi keduanya, tetap saja berkomunikasi lewat media sosial instagram.

Walhasil komunikasi lewat instagram itu sempat diunggah oleh Maxime lewat instagam storie pribadinya, yang kemudian diunggah oleh akun instagram fanbase mereka, @pipainyapipott. Menariknya unggahan itu memperlihat foto aib dari Prilly yang sedang ‘jelek’ lantaran tengah menyantap burger sembari menutup kedua matanya.

Sontak saja muka tak lazim dari Prilly terpampang jelas pada unggahan tersebut. Dan tak lupa, Maxime pun mengoda sang kekasih dengan tulisan kalimat yang ada pada instagram storienya.

"Neng enak banget tuh burger bawain dong kesini. Yg ga di posti hari ini," tulis Maxime.

Sementara itu, melihat unggahan foto tersebut, terang saja menjadi bahan komentar dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang berhasil dibuat ngakak oleh Maxime lantaran foto itu.

“Sakit perut... Ketawa mulu lht tingkah kalian berdua...,” tulis @renisuhartin88

“Msh ngakakk..liat igs mrk 😁😁,” tulis @aloinaaa__:

“Wah kerjasama sm bu tussy max nih, mnt dikirimin candid ii sejelek2 nya...😂😂,” tulis @imasnurjalilah31.

Kendati pose itu tersebar, sebelumnya Prilly Latuconsina berhasil membuat publik dunia maya iri. Pasalnya betapa beruntungnya Prilly ketika berhasil berselfie dengan Noah Centineo. Dimana, seperti yang kita ketahui, Noah Centineo merupakan seorang public figure yang digandrungi kaum hawa pada dua film Netfilx-nya, To All the Boys I’ve Loved dan Sierra Burgess Is A Loser.

Usut punya usut pertemuan Prilly dengan Noah terjadi ketika Prillya sedang menghabiskan waktu berlibur di Negeri Paman Sam. Ia pun sempat berbagi kesan dengan Noah hingga menyebutnya sebagai orang yang baik.

“Had the sweetest moment with the most humble guy @ncentineo. Loved hearing his heart over coffee. Hope our paths cross soon,” tukasnya.

