SEOUL – Sejumlah variety show Korea Selatan ternyata tak hanya populer di negaranya, namun juga sukses menggaet perhatian fans internasional. Popularitas itulah yang membuat sederet bintang Hollywood berikut ini berkenan tampil di dalamnya.

Menariknya, lima aktor Hollywood ini sukses menunjukkan sisi lain mereka dalam variety show itu kepada penonton. Siapa saja mereka? Ini nukilannya untuk Anda seperti dilansir dari Osen, Rabu (19/9/18).

#1. Tom Cruise

Aktor kesohor Hollywood yang satu ini pernah tampil dalam variety show terpopuler Korea, Running Man. Saat itu, Tom Cruise datang ke Korea Selatan untuk mempromosikan film terbarunya, Mission Impossible: Fallout.

Sayangnya akibat keterbatasan waktu, Tom Cruise tidak bisa turut berpartisipasi dalam permainan ikonik program tersebut: mencabut nametag. Walau tidak terlalu lama tampil dalam program itu, namun para personel Running Man mengaku sangat mengagumi energi yang dimiliki aktor 56 tahun itu.

#2. Tom Hiddleston

Si pemeran Loki dalam Thor: The Dark World ini pernah tampil dalam program SNL Korea pada 2013. Kala itu, dia dinilai sukses membawa warna baru dalam program tersebut. Tom Hiddleston juga sukses memancing tawa para penonton.

Tom Hiddleston menunjukkan kemampuan aktingnya dengan memparodikan film Thor dan The Avangers. SNL Korea semakin terasa menarik ketika Hiddleston menirukan tarian ikonik girlband Crayon Pop dalam Bar Bar Bar. Dia terkesan tidak peduli dengan imejnya dan menikmati penampilannya dalam program tersebut.

#3. Ryan Reynolds

Berbeda dengan Tom Cruise dan Tom Hiddleston yang tampil enerjik dan lucu, Ryan Reynolds memilih untuk bernyanyi dalam program King of Masked Singer. Penampilannya melantunkan Tomorrow, bahkan mengundang decak kagum tak hanya dari dewan panel namun juga penonton dan publik Korea.

Sekadar informasi, kedatangan Reynolds ke Korea Selatan kala itu untuk mempromosikan film terbarunya, Dead Pool 2.

#4. Jack Black

Aktor dan komedian satu ini memilih tampil dalam variety show Infinite Challenge. Jack Black sukses membuat penonton tertawa lewat bahasa tubuhnya. Tak hanya itu, dia juga menunjukkan kerjasama tim yang sangat baik dengan para mantan member Infinite Challenge.

Dalam penampilannya, Jack Black bahkan blakblakan mengungungkapkan ketertarikannya untuk menjadi salah satu member tetap Infinity Challenge. Saat konferensi pers Jumanji: Welcome to the Jungle, Jack Black mengungkapkan rasa cintanya yang besar pada Korea.

“Aku sedang belajar bahasa Korea. Aku belum belajar banyak, tetapi aku pasti akan belajar dengan baik,” ungkapnya.

#5. Simon Pegg

Simon Pegg datang ke Korea pada 2016 untuk mempromosikan film Star Trek. Sang aktor lantas memilih tampil dalam program Abnormal Summit. Simon Pegg berlakon sebagai perwakilan dari Amerika Serikat dalam acara itu. Penampilan menakjubkan sang aktor dalam program itu sukses memenangkan hati masyarakat Korea.

(SIS)