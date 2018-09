JAKARTA - Perancang busana ternama Tanah Air, Dominique Nadine telah melepas masa lajang dengan Joseph Immanuel. Foto-foto resepsi pernikahan Dominique Nadine dan Joseph Immanuel tersebar di dunia maya.

Mereka melaksanakan resepsi pernikahan dengan tema unik di Pine Hill Cibodas, Bandung. Dengan ala-ala Game of Thrones, tampil glamor dengan paduan tema middle age, renaisance, dan french classic. Uniknya, ada fashion show di sela-sela acara resepsi dengan tema The Dominion.

"The Dominion itu artinya kekuasaan, yang cocok banget sama kita punya tema wedding kerajaan middle age (abad pertengahan) yang kebetulan sama kayak Game of Thrones. Kebetulan mirip sama nama saya juga jadi ya udah kita ambil temanya itu. Jadi temanya itu, middle age, renaisance, french classic, punya gaun dikemas dengan wedding gown tapi disesuaikan dengan tren masa kini juga jadi wearable," jelas Dominique Nadine dalam rilis yang diterima Okezone.

Pine Hills Cibodas sengaja dipilih untuk bisa memaksimalkan konsep yang dipilih. Dominique Nadine dan Joseph Immanuel benar-benar ingin membuat pernikahan yang diimpikan selama ini.

"Kalau aku kan sukanya Twilight yang merak-merak gitu, jadi kita bikin kayak infinity gitu, dengan back view-nya mountain buat kita exchange of personal vow (tempat pengucapan janji suci). Terus finalnya kita bikin fashion show-nya Game of Thrones yang sesuai dg overall tema utama wedding kita. After party-nya ada temanya avatar jadi memang multiple tema sih," sambungnya.

Fashion show dipilih karena memang dirinya ingin menampilan sesuatu yang berbeda. Untuk menampilakan fashion show dengan koleksi pribadinya, Dominique Nadine membutuhkan waktu enam bulan lamanya.

 

"Kepikirannya karena kita mau bikin fashion show itu, harus bikin yang menarik yang menghibur tamunya. Jadi saya pilih glow in the dark karena fashion shownya di tengah hutan pinus outdoor pada saat malam, jadi biar lebih memukau kita tampilkan glow in the dark," jelasnya.

Proposal & Engagement, Pre Wedding Photoshoot & Videography, Bridal Shower, Cathedral Holy Matrimony, dan Tea Pai Ceremony dilaksanakan Nadine dengan menggunakan rancangannya sendiri.

