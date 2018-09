JAKARTA - Sempet terpegok jalan bareng di sebuah mall beberapa waktu lalu dengan Ariel NOAH, tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik untuk Pevita Pearce. Walhasil banyak publik yang menduga bila memang ada hubungan spesial antara Ariel NOAH dan Pevita Pearce.

Kendati begitu, Pevita Pearce tampaknya menjawab hal tersebut dalam acara Alvin & Friends yang ditayangkan Inews pada Selasa 19 September 2018. Hal itu sempat ditanyakan oleh Alvin selaku host dalam acara itu.

“Katanya lagi deket emang sama si vokalis pemain band itu?,” tanya Alvin.

Mendengar pertanyaan tersebut, adik dari Keenan Pearce ini sedikit tersipu malu. Sembari berseloroh ia menyebut bila dirinya kerap kali digosipkan dengan pria.

“Semuanya juga dibilang deket, nanti sama itu deket, sama ini deket,” jawab Pevita Pearce.

Lebih lanjut, Pevita memang tak menjelaskan hubungannya secara gamblang. Yang jelas baginya, ia ingin dikenal dengan karyanya bukan dengan gosip yang saat ini gencar diberitakan.

“Tapi dari situ sih aku pengin orang mengenal aku dari hasil karya aku, bukan dari gosip,” sambung Pevita.

Sementara itu, Pevita kembali menambahkan, bila dirinya memang sangat tidak tertarik jika kehidupan asmaranya dipublikasikan lewat media sosial. Pasalnya itu menjadi sebuah privasi baginya.

Oleh karenanya, Pevita menganggap bila hubungan itu diumbar pada publik, tentu akan menimbulkan permasalahan. Mengingat ia merupakan seorang public figure.

“Jadi aku pengin share, apa yang pengin aku share. Tapi ones it come to relationship dari dulu aku enggak tertarik. Karena kalau misanya banyak orang yang ikut campur. Jadi lebih ribet complicated,” tandasnya.

