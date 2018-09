SEOUL – Keduanya memiliki takdir menyedihkan saat berperan sebagai raja dan ratu dalam Guardian: The Lonely and Great God (Goblin). Namun kini, Lee Dong Wook dan Yoo In Na, berkesempatan memperbaiki takdir tersebut.

Pasalnya, tvN dikabarkan meminang kedua aktor tersebut untuk bermain dalam Touch Your Heart (judul tentatif). Menurut Allkpop, Rabu (19/9/2018), kabar itu pertama kali diungkapkan oleh sumber dalam tvN.

Terkait isu itu, agensi kedua aktor mengaku, mereka tengah mempertimbangkannya dengan positif. Sekadar informasi, Touch Your Heart diadaptasi dari novel populer berjudul serupa karya penulis Korea, Jager.

Kisahnya berfokus pada kisah seorang aktris populer yang kariernya harus hancur setelah terlibat skandal asmara dengan generasi ketiga keluarga kaya di Korea Selatan. Untuk menghidupkan kembali kariernya, dia rela menjadi sekretaris seorang pengacara sukses yang begitu mudah marah. Tujuannya, untuk bisa mendekati seorang penulis skenario terkenal yang tengah mempersiapkan proyek drama terbarunya.

Apabila Lee Dong Wook menerima tawaran tersebut, maka ia akan berperan sebagai Kwon Jung Rok, sang pengacara. Sementara aktris Yoo In Na melakoni karakter Oh Jin Shim, si aktris populer.

Menariknya, Lee Dong Wook bukanlah pilihan pertama tvN untuk bermain dalam drama itu. Aktor Life on Mars, Jung Kyung Ho, diketahui menjadi aktor pertama yang ditawari untuk bermain dalam drama tersebut.

Ini menjadi tawaran yang menarik untuk Lee dan Yoo. Pasalnya, sejak Goblin merampungkan masa tayangnya, Yoo In Na diketahui masih menahan diri untuk menerima proyek akting. Pada Mei 2018, dia diketahui menolak dua tawaran drama sekaligus: Hitting on the Blind Boss dan Terius Behind Me.

Ia mengisi semester I 2018 hanya dengan membintangi variety show Blind Date Coffee House dan menjadi cameo dalam drama populer, What's Wrong with Secretary Kim. Sementara bagi Lee Dong Wook, ini akan menjadi proyek drama keduanya sepanjang 2018. Pada 11 September 2018, dia telah merampungkan penayangan drama Life, yang mendapatkan rating rata-rata sebesar 4,7 persen.

Drama Touch Your Heart akan disutradarai Park Joon Hwa yang sukses mengarahkan Because This is My First Life dan What’s Wrong with Secretary Kim. Serial itu dijadwalkan tayang pada Januari 2019.

