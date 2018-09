CALIFORNIA – Netflix dikabarkan akan menggarap serial live-action Avatar: The Last Airbender. Untuk merealisasikan ide itu, Netflix bahkan menempatkan duo kreator Avatar, Michael DiMartino dan Bryan Konietzko, sebagai eksekutif produser.

Tak puas hanya menggandeng duo kreator Avatar, Netflix juga kabarnya bakal memboyong Jeremy Zuckerman untuk mengurusi scoring proyek tersebut.

A reimagined, live-action “Avatar: The Last Airbender” series is coming to Netflix!



(ᴄᴏɴᴄᴇᴘᴛ ᴀʀᴛ ʙʏ Jᴏʜɴ Sᴛᴀᴜʙ) pic.twitter.com/YsMoE4UguV— See What's Next (@seewhatsnext) September 18, 2018