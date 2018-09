JAKARTA - Malam puncak AMI Awards 2018 sekaligus jadi ajang reuni musisi era 1990-an. Dalam sesi jumpa pers AMI Awards 2018 di MNC Studios, Jakarta, Rabu (19/8/2018), RCTI dan Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) resmi mengumumkan Element dan Base Jam akan ikut memeriahkan malam puncak AMI Awards 2018.

"Kenapa Element dan Base Jam, memang ada konsep The 90's," ujar Dini Putri selaku Director Programming & Acquisition RCTI.

Terkait keberadaan Element dan Base Jam, pihak RCTI dan Yayasan AMI sepakat bahwa bukan nama besar keduanya yang jadi sorotan. Lewat keberadaan dua band lawas tersebut, RCTI dan Yayasan AMI seolah ingin menunjukkan bahwa AMI Awards adalah tempat musisi lintas generasi berkumpul.

"Di sinilah tempat dimana lintas generasi dilakukan. Sebetulnya bukan karena Element atau Base Jam, tapi lebih ke konsep yang kita buat. Ini bukan masalah old comer atau new comer, tapi AMI Awards itu tempatnya musisi muda dan tua berkumpul," jelas Dini Putri lagi.

Selain Element dan Base Jam, boyband lawas Coboy juga akan menyajikan penampilan spesial di AMI Awards 2018. Kata salah satu personelnya, Gilbert Patiruhu, ini adalah kali kedua Coboy mendapat kesempatan tampil di ajang sebesar AMI Awards 2018.

"Kita berempat kaget waktu dihubungi untuk event luar biasa ini. Ternyata masih ada yang ingat kita. Secara kita terakhir keluarin album tahun 1998," tuturnya.

Sementara untuk Element, penampilan di AMI Awards 2018 seolah jadi penegasan proyek reuni mereka yang baru diumumkan beberapa waktu lalu. Sayang, Arya yang hadir mewakili Element belum mau berbicara banyak tentang penampilan mendatang.

"Mungkin saya enggak bisa sebutkan sekarang, nanti saja tanggal 26 September," kata dia.

Malam Puncak AMI Awards 2018 akan digelar 26 September 2018 di Ecovention, Ancol, Jakarta. Dalam gelaran ke-21 kali ini, 76 piala disiapkan Yayasan AMI untuk 45 kategori dan 3 kategori Best of The Best, serta Legend Awards.

(aln)