LOS ANGELES - Ajang Emmy Awards 2018 yang digelar di Microsoft Theatre, Los Angeles, pada Senin malam (17/9/2018) waktu setempat, akhirnya selesai digelar. Serial andalan HBO, Game of Thrones kembali berjaya setelah tahun lalu absen dalam ajang penghargaan tahunan tersebut.

Pada Emmy Awards 2018, Game of Thrones sukses menjadi yang terbaik dalam Outstanding Drama Series, kategori utama dalam event tersebut. Serial tersebut sukses mengungguli beberapa serial lainnya, seperti The Americans, The Crown, The Handmaid’s Tale, This is Us, Westworld, dan Stranger Things.

Trofi tersebut sekaligus melengkapi kemenangan Peter Dinklage yang memboyong pulang piala dalam kategori Outstanding Supporting Actor in a Drama Series. D.B. Weiss naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan tersebut bersama beberapa aktor dan kru serial itu.

“Serial ini tidak akan ada tanpa si jenius George (R. R. Martin). Kami sangat bersyukur dan beruntung proyek ini dibekali pemain, kru, dan tim produser terbaik,” ujar Weiss seperti dilansir dari Aceshowbiz, Selasa (18/9/2018).

Sementara itu, The Marvelous Mrs. Maisel dari Amazon menjadi peraih penghargaan terbanyak dalam ajang tersebut. Serial komedi tersebut pulang dengan membawa lima piala, termasuk Best Lead Actress in a Comedy Series untuk Rachel Brosnahan. Sementara rekan mainnya, Alex Borstein, berhasil menyabet kategori Best Supporting Actress in a Comedy Series.

Berikut ini daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2018 yang dilansir dari Aceshowbiz, Selasa (18/9/2018):

Outstanding Drama Series: Game of Thrones

Outstanding Comedy Series: The Marvelous Mrs. Maisel

Outstanding Lead Actor in a Drama Series: Matthew Rhys, The Americans

Outstanding Lead Actress in a Drama Series: Claire Foy, The Crown

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series: Peter Dinklage, Game of Thrones

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series: Thandie Newton, Westworld

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Bill Hader, Barry

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Henry Winkler, Barry

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Outstanding Directing for a Comedy Series: Amy Sherman-Palladino, Marvelous Mrs. Maisel

Outstanding Directing for a Drama Series: Stephen Daldry, The Crown

Outstanding Writing for a Drama Series: Joel Fields and Joe Weisberg, The Americans

Outstanding Writing for a Comedy Series: Amy Sherman-Palladino, Marvelous Mrs. Maisel

Outstanding Limited Series: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Outstanding Television Movie: USS Callister: Black Mirror

Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie: Regina King, Seven Seconds

Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie: Jeff Daniels, Godless

Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie: Merritt Wever, Godless

Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special: Ryan Murphy, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special: William Bridges and Charlie Brooker, USS Callister: Black Mirror

Outstanding Reality-Competition Series: RuPaul's Drag Race

Outstanding Variety Talk Series: Last Week Tonight with John Oliver

Outstanding Writing for a Variety Special: John Mulaney, John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City

Outstanding Variety Sketch Series: Saturday Night Live

Outstanding Directing for a Variety Series: Glenn Weiss, The Oscars

(SIS)