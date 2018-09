SEOUL – Rapper dan leader dari grup Block B, yakni Zico dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak dengan agensi yang sekarang menaunginya, Seven Seasons. Dalam pemberitaan yang tersebar, diketahui bahwa kontrak Zico dengan Seven Seasons akan berakhir pada November mendatang.

Namun, di sisi lain, Zico belum lama ini mengaku bahwa mantan kekasih Seolhyun ini berharap bisa mengatur dirinya sendiri, termasuk kariernya. Hal ini akan dilakukan olehnya dimulai dengan mengatur kegiatan solonya dari bulan ini hingga akhir tahun 2018.

Merujuk pemberitaan yang tersebar, rapper dengan nama asli Woo Jiho itu mengungkapkan bahwa ia tidak akan menjadi member aktif Block B lagi saat kontraknya habis. Melihat pemberitaan yang tersebar, Seven Seasons buka suara terkait kabar kontrak artis mereka.

“Kami sedang dalam proses mendiskusikan periode kontrak Zico. Tidak ada apa pun yang bisa kami jelaskan sekarang ini,” ungkap agensi seperti dilansir Soompi, Selasa (18/9/18).

“Sekarang ini kami sedang mengatur jadwalnya hingga bulan November, mengingat jumlah kota yang akan ditambahkan untuk konser turnya,” imbuh Seven Seasons.

Zico merupakan sosok yang memang sudah dikenal dengan kesuksesan solonya. Ia merupakan seorang rapper, musisi, produser, dan penulis lagu yang terkenal.

Sudah banyak lagu solo yang ia ciptakan dan rilis. Dirinya pun aktif menggaet beberapa artis ternama lainnya untuk berkolaborasi dalam karya miliknya.

Sejauh ini Zico telah merilis dua solo album, yakni album bertajuk Gallery yang dirilis pada tahun 2015 dan Television yang dirilis dua tahun setelahnya.

Sebelum debut resmi bersama Block B, Zico sudah menjadi rekan kolaborasi IU untuk lagu berjudul Marshmallo yang dirilis pada tahun 2009. Keduanya juga bekerja sama kembali di tahun 2018. Kali ini, giliran IU yang berpartisipasi dalam karya milik Zico yang berjudul Soulmate.

Zico juga aktif menjadi seorang produser. Di tahun 2015, Zico menjadi seorang produser bersama rapper Paloalto untuk acara Show Me The Money 4. Di tahun 2017, Zico digaet menjadi produser kembali untuk acara Show Me The Money 6 bersama rekannya, Dean.

Penyanyi grup f(x), yakni Luna juga pernah diproduseri oleh Zico. Saat itu Luna dipercaya untuk menyanyikan lagu karya Zico yang berjudul It Was Love. Lagu indah karya Zico itu sukses mendapat perhatian yang besar dari masyarakat Korea.

