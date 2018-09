JAKARTA - Banyak hal unik dan menyeramkan yang ditemukan oleh rekan-rekan bermain The Sacred Riana selama menjalani syuting film The Sacred Riana Beginning.

Salah satu kenangan paling berkesan diungkapkan oleh Prabu Revolusi. Suami Zee Zee Shahab tersebut pernah melihat The Sacred Riana sering duduk di pojokan sendiri ketika sepertiga malam.

“Ada saat di mana udah malem banget, jam dua atau tiga malem, dia benar-benar ada di sudut rumah yang creepy itu. Kata Citra Prima, di sudut itu sendirian aja sama bonekanya,” ungkap Prabu ketika ditemui di konferensi pers The Sacred Riana Beginning di Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018).

Kendati misterius dan menyeramkan, The Sacred Riana juga punya hati yang baik, apalagi terhadap anak-anak.

“Jadi, kalau (sama) anak-anak yang syuting di film ini (mereka) diajak main ke kamarnya. Terus (mereka) cerita kalau Riana ngajarin mereka sulap dan suka ngasih hadiah gitu. Kalau sama yang adult sih interaksinya minim banget,” imbuhnya.

Film The Sacred Riana Beginning akan fokus membahas cerrita tentang awal mula bagaimana Marie Antoinette Riana Grahani menjadi seorang The Sacred Riana yang kita kenal sekarang. The Sacred Riana Beginning akan dirilis pada awal tahun 2019.

