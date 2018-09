LOS ANGELES - Eminem hanya bertahan satu pekan dalam tangga lagu musik barat lewat Lucky You. Sayangnya dominasi Eminem langsung digusur oleh Drake dengan single yang tengah meledak In My Feeling.

Lebih menyakitkan lagi, Eminem featuring Joyner Lucas harus terjun bebas dari puncak tangga lagu pada posisi keenam untuk saat ini. Sontak dominasi Drake kembali dimulai pada pekan ini.

Sementara itu, menyusul pada posisi kedua nama Maroon 5 feat. Cardi B yang berhasil merangsak naik dari posisi kelima. Bukan tidak mungkin Adam Levine cs punya peluang besar menguasai puncak tangga lagu Barat.

Lebih lanjut I Like It milik Cardi B, Bad Bunny & J Balvin’s hingga single Fefe yang dilantunkan oleh 6ix9ine featuring Nicki Minaj siap mengkudeta posisi-posisi teratas.

Memang, jika melihat dari tangga lagu pekan sebelumnya, pekan ini terjadi perubahan yang signifikan. Dimana diantaranya masuk nama baru, Tyga featuring Offset lewat lagu Taste mampu berada pada posisi buncit. Praktis, posisi Tyga menyingkirkan nama Marsmello featuring Bastille yang pekan sebelumnya ada diposisi tersebut.

Oleh karenanya, berikut tangga lagu musik barat seperti rangkuman Okezone Music Chart yang dilansir dari Billboard.

1. In My Feelings - Drake

2. Girls Like You - Maroon 5 feat Cardi B

3. I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin’s

4. Fefe – 6ix9ine featuring Nicki Minaj

5. Better Now - Post Malone

6. Lucky You - Eminem featuring Joyner Lucas

7. Lucid Dreams - Juice WRLD

8. The Ringer - Eminem

9. Sicko Mode - Travis Scott

10. Taste - Tyga featuring Offset

