SEOUL – Film terbaru Jo In Sung, The Great Battle, akan tayang di bioskop Korea mulai 19 September 2018 mendatang. Di film blockbuster ini, Jo In Sung akan berakting sebagai jenderal perang Yang Man Chun.

Jo In Sung mengatakan bahwa sebelum menerima peran itu, ia sempat dua kali menolak tawaran yang diberikan tim produksi. Sahabat dekat Lee Kwang Soo dan Song Joong Ki itu merasa tak pantas berperan sebagai jenderal perang.

“Saya bertanya-tanya apakah saya cocok dengan peran Yang Man Chun. Ketika saya memikirkan jenderal, orang pertama yang saya pikirkan adalah Choi Min Sik dari 'The Admiral: Roaring Currents' dan Kim Myung Min dari 'Immortal Admiral Yi Sun Sin.' Itulah mengapa saya menolak peran itu dua kali," cerita Jo In Sung seperti dikutip dari Soompi.

"Ketika saya menerima tawaran untuk ketiga kalinya, saya berpikir, 'Mengapa mereka memilih saya? Di atas itu, biaya produksi mencapai 22 miliar Won (Rp290,5 miliar)," ungkapnya.

Jo In Sung akhirnya menerima tawaran itu setelah mendengar keteguhan para kru produksi untuk menciptakan sebuah film sejarah modern. Para kru produksi berpikir mereka akan mampu menciptakan film sejarah yang terlihat segar dan muda apabila Jo In Sung memainkan Yang Man Chun.

Sutradara juga menambahkan bahwa usia Yang Man Chun dalam film itu berada di sekitar usia Jo In Sung saat ini. Jadi aktor itu memutuskan untuk menangani tantangan baru ini.

Jo In Sung kini mendekati usia 40-an, dan mereka mengatakan Jo memiliki performa terbaik diusianya. “Saya mendengar itu. Saya pikir drama dan film saat ini dirancang untuk beragam usia. Sebelumnya, mereka sangat memilih aktor yang lebih muda, tetapi setelah menonton ‘Mr. Sunshine' saya merasakan peningkatan kemampuan para aktor. Sangat bagus kini melihat para actor bisa tetap aktif untuk waktu yang lama,” papar Jo In Sung.

Dia menambahkan, “Faktanya kini saya masih aktif berarti publik tidak memiliki citra buruk tentang saya. Saya ingin tahu tentang ketika di usia 40-an. Ketika saatnya tiba, saya masih ingin menjadi aktor yang bisa bersimpati dengan publik. Saya juga ingin menjadi orang tanpa batasan.”

(LID)