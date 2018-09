SEOUL – Tak ada istilah istirahat bagi Han Ji Min di 2018 ini. Belum selesai dramanya dengan Ji Sung, Han Ji Min Min dikabarkan sudah diincar untuk membintangi serial baru berjudul Dazzlingbersama Nam Joo Hyuk dan Kim Hye Ja.

Dikabarkan bahwa Han Ji Min dan Nam Joo Hyuk kini tengah dalam pembicaraan untuk peran masing-masing di drama baru JTBC yang tersebut. Seorang sumber dari JTBC telah mengonfirmasi berita ini dan menyatakan bahwa keduanya saat ini tengah dalam pembicaraan yang berujung positif untuk tampil dalam drama ini.

Dazzling merupakan drama bergenre komedi romantis tentang seorang wanita dan pria yang menjalani kehidupan berbeda. Seorang wanita 25 tahun yang tidak bisa menikmati hidupnya tiba-tiba mendapati dirinya menjadi seorang wanita tua.

Di sisi lain, ada seorang pria berusia 26 tahun yang menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya dan menjalani hidup tanpa gairah. Drama ini akan memperlihatkan bagaimana kedua orang tersebut hidup di saat yang sama, tapi memiliki pandangan berbeda.

Dazzling akan diarahkan oleh sutradara Kim Seok Yoon, PD di balik drama Awl dan My Wife is Having an Affair This Week. Jika tak ada perubahan, Dazzling dijadwalkan tayang pada awal 2019.

