SEOUL – Drama terbaru dari Netflix dengan judul sementara Because It’s My First Love sudah menetapkan dengan matang pemain yang akan berlakon dalam drama tersebut. Ialah aktor Ji Soo, Chaeyeon ‘DIA’ dan Jingyoung ‘B1A4’ yang sudah dikonfirmasi.

Ketiga aktor tersebut dipilih karena dirasa cocok memerankan karakter anak muda yang penuh energi. Ji Soo, Chaeyeon, dan Jinyoung juga diekspetasikan untuk menggabarkan nuansa romantis yang ada dalam drama tersebut dengan baik.

Cerita dalam Because It’s My First Love akan ditulis oleh Jung Hyun Jung, sosok di balik cerita drama Five Children dibantu penulis naskah drama Little Black Dress, Kim Min Seo. Sementara itu, sutradara dari drama ternama, Yong Pal, yakni PD Oh Jin Suk akan menjadi sosok yang mengarahkan drama manis kali ini.

Drama terbaru ini akan berkutat dengan kehidupan mahasiswa serta pengalaman cinta pertama mereka. Cerita ini akan berpusat pada kisah seorang laki-laki dan perempuan yang saling berteman, dan sahabat dari laki-laki itu mulai jatuh hati dengan perempuan yang satu itu.

Walau terkesan sederhana, tetapi drama ini diharapkan bisa dieksekusi dengan sangat baik dari akting apik Ji Soo, Chaeyeon, dan Jinyoung.

Sejauh ini, baru ketiga artis itu lah yang dikonfirmasi akan bergabung dalam drama arahan PD Oh. Belum ada informasi lebih lanjut juga apakah ada pemain ternama lainnya yang ikut serta meramaikan drama terbaru ini.

Sangat disayangkan karena penggemar K-Drama hanya bisa melihat Ji Soo, Chaeyeon, dan Jinyoung dalam 8 episode saja. Dan drama ini diperkirakan akan tayang pada 2019 mendatang. Demikian seperti diberitakan Soompi.





(edi)