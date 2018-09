SEOUL – Aktris Gong Hyo Jin diperkirakan siap untuk menyapa penggemar K-Drama kembali melalui sebuah drama terbaru dari KBS 2 TV dengan judul sementara, When the Camellia Blooms. Hal ini secara resmi diumumkan oleh agensi wanita 38 tahun itu pada Rabu (12/9/18).

“Gong Hyo Jin sudah menerima tawaran untuk berlakon di drama terbaru KBS 2 TV, When the Camellia Blooms, dan sekarang ini sedang meninjau naskahnya,” ungkap Management Soop, seperti dilansir dari Soompi, Jumat (14/9/18).

Cerita dalam drama ini akan dituliskan oleh Im Sang Choon, yakni salah satu sosok yang berperan penting dalam kesuksesan drama terpopuler 2017, Fight My Way. When the Camellia Blooms akan mengusung genre dengan nuansa romantis, thriller, dan komedi yang dipadu dalam satu cerita yang indah.

Bila Gong Hyo Jin menerima tawaran drama ini, maka ia akan berperan sebagai Dong Baek, yakni sosok ‘camellia’ itu sendiri. Diceritakan bahwa Dong Baek merupakan seorang yatim piatu dan janda.

Ia merupakan seorang wanita yang penuh kehangatan dan cinta. Dong Baek juga disibukkan dengan menjalankan bisnis bar yang ia punya, dengan nama Camellia.

Drama ini akan berfokus dengan kehidupan yang dialami Dong Baek. Kisah-kisahnya bersama beberapa pria pun akan ditampilkan di sini. Akan diperlihatkan juga suka duka hubungan Dong Baek dengan seorang pria baik, pria jahat, dan pria miskin.

Terakhir kali para penggemar K-Drama melihat penampilan akting ciamik Gong Hyo Jin ialah pada dua tahun lalu. Di mana dirinya beradu akting bersama Jo Jung Suk dan Go Kyung Pyo dalam drama SBS, Jealousy Incarnate.

Saat itu ia berperan sebagai Pyo Na Ri, seorang wanita yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang pembaca berita. Kehidupan cinta Pyo Na Ri pun dalam dilema yang besar ketika dirinya harus memilih antara sang kekasih, Ko Jung Won (Go Kyung Pyo) atau sosok yang sudah lama ada di hatinya, Lee Hwa Shin (Jo Jung Suk).

