JAKARTA - Empat peserta dari tim coach Agnez Mo, yakni Niko, Wimas, Laura, dan Alisha, menjadi penampil terakhir dalam the Voice Kids Indonesia Season 3 yang tayang malam ini, Kamis (13/9/2018).

Dalam babak live Round, keempat peserta harus berjuang mati-matian untuk menampilkan yang terbaik, lantaran hanya akan ada dua peserta dari tiap-tiap tim yang lolos ke babak Semi Final.

Sebagai peserta dari team Agnez Mo yang tampil pertama, Niko berhasil memukau para juri dengan menyanyikan lagu milik A Great Big Wolrd berjudul Say Something. Bahkan Agnez Mo menyatakan bahwa dirinya sengaja menantang Niko untuk keluar dari zona nyamannya.

"Kayak orang lagi halusinasi terus ditempeleng-tempelengin, itu kamu. Singit banget, greget banget nyanyinya. Dan yang membanggakan dari semua talent yang ada, adalah mereka bisa benar-benar membawakan lagunya sesuai spirit lagunya, dan kamu tadi benar-benar bisa menyampaikan pesan yang ada dilagunya dan itu nyampe. Dan konsterasi coach ke kamu saja, enggak berubah. Gila kamu," ujar Marcell.

"Niko itu mungkin kalau misalnya audience disini inget beberapa kali dia tampil di atas panggung, dia selalu membawakan lagu up beat dan funk soul funk. Jadi kenapa disini justru coach Agnez tantang dia untuk menyanyikan lagu yang sama sekali bukan di comfort zonenya dia. Dan untuk orang yang punya energi meluap-luap, sangat susah untuk menahan emosi, perlu kedewasaan, perlu belajar menahan ego di atas panggung, dan hari ini you nail that!," tegas Agnez Mo.

Tak kalah menarik dari Niko, penampilan Wimas, Laura, dan Alisha, juga cukup menarik perhatian para juri. Sayangnya hanya akan ada dua peserta yang bisa melaju ke babak selanjutnya, yakni Semi Final, dan bertemu dengan Wimas lantaran ia menjadi peserta dengan vote terbanyak dari tim Agnez.

Perolehan sms rendah serta penampilan yang dianggap tak sebaik Wimas dan Niko, membuat Laura serta Alisha harus rela meninggalkan panggung The Voice Indonesia Season 3.

Bahkan sebelum memilih Niko, Agnez Mo sempat memberikan wejangan kepada mereka.

"Siapapun yang terpilih, kalian sudah menunjukkan yang terbaik," ucapnya.

Team AgnezMo diketahui diwakili oleh kedelapan anak, yakni Niko, Wimas, Laura, Alisha, Nadhia, Billy, Supit, Naura dan Zilah. Sementara Team Kaka diwakilkan oleh Fire, Vani, Shakila, Jeni & Joni, Moses, Maysha, Octrin, dan Keva.

Sedangkan Team Marcell diwakilkan oleh Hendrik, Syifa, Meiska, Glory, Vanessa, Evelyn, Syarla, dan Billy Sembiring. Ke 24 peserta diketahui akan diadu dalam dua babak sebelum akhirnya mendapatkan 12 peserta yang siap untuk melaju ke babak Semi Final The Voice Kids Indonesia Season 3.

