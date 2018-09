View this post on Instagram

?????? ??????? ?????????? ?????????? InsyaAllah, kami berdua akan melaksanakan Akad Nikah pada hari Minggu 16-09-2018 . Dengan memohon Rahmat dan Ridho Illahi , teriring niat menjalankan Sunnah Rasulullah ? untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah.. . Kami mohon Do'a kepada teman-teman semua agar senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan.. . PERNIKAHAN IMPIAN ANISA & DITO . . ?? @ananditodwis #pernikahanimpiananisadito #pernikahanimpian #ananditodwis #anisarahma . ?? @ccweddinginvitation