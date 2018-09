SEOUL – Aktor yang juga seorang model berbakat So Ji Sub baru-baru ini menyatakan dalam sebuah wawancara, mengeai drama barunya yang akan datang berjudul “Terius Behind Me”. So Ji Sub juga menyatakan apa yang membuat dirinya tertarik menjadi pemeran utama dalam drama itu.

Ketika pria berusia 41 tahun itu ditanya mengapa ia memilih drama ini untuk awal kemunculannya setelah 2 tahun lamanya tidak tampil dilayar kaca, sang aktor pun mengatakan bahwa kini ia merasa terkesan dengan perpaduan unik dalam cerita mulai dari aksi hingga humornya.

"Tentu saja, aksi dan kecepatan yang mendebarkan dengan mendatangkan sebuah genre mata-mata membuat drama itu layak ditonton," kata So Ji Sub.

“Tapi saya benar-benar menyukai energi yang cemerlang dan menyegarkan dari karakter-karakter yang ada di sekitar Kim Bon. Saya ingin memilih drama yang membuat pemirsa senang dan bahagia,” tuturnya seperti yang dilansir Soompi (14/09/2018).

"Terius Behind Me" sebagai pertanda drama pertama kemunculan So Ji Sub sejak serial drama terakhirnya pada tahun 2016 yang berjudul “Oh My Venus".

“Terius Behind Me” merupakan sebuah miniseri tentang mantan agen rahasia dan wanita biasa yang tinggal di seberangnya rumahnya. So Ji Sub akan berperan sebagai Kim Bon, yang berperan sebagai seorang agen ops hitam legendaris yang bersembunyi setelah misinya yang gagal membuatnya kehilangan wanita terbaik yang dicintainya dan karirnya.

Tiga tahun kemudian, tetangganya bernama Go Ae Rin yang diperankan oleh Jung In Sun menemukan dirinya secara tak terduga terperangkap dalam sebuah pertempuran spionase yang begitu mendebarkan.

Dia menambahkan, “Kim Bon adalah karakter yang sangat serius tentang segala hal dan selalu melakukan yang terbaik. Saya pikir bahwa situasi yang pahit sekaligus akan dia alami setelah bertemu Go Ae Rin nantinya akan memberinya pengalaman baru. Keduanya terlihat saling menyenangkan dengan cara yang unik,” paparnya.

