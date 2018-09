LOS ANGELES - Kabar mundurnya Henry Cavill sebagai Superman ternyata mendapatkan respons cukup baik dari beberapa aktor Hollywood. Dean Cain misalnya, secara terang-terangan menyatakan minatnya untuk menggantikan Cavill sebagai Superman.

Hal itu, disampaikan pemeran Clark Kent dalam serial televisi Lois & Clark: The New Adventures of Superman tersebut di sela-sela liburannya ke Yordania. “Aku dengar mereka (Warner Bros.) sedang mencari pemeran #Superman. Apakah ada kualifikasi usia?” ujarnya bernada seloroh lewat Twitter, pada 13 September 2018.

I have been on a long-needed vacation. My son is now 18. I hear they’re looking for a new #Superman

Is there an age qualification? #LoisAndClarkReboot ? 😜👍🏼 pic.twitter.com/KPZsIjzwfr— Dean Cain (@RealDeanCain) September 12, 2018

Penggemar yang penasaran dengan keseriusan Cain pun kemudian bertanya apakah dia akan kembali beradu akting dengan Teri Hatcher apabila film reboot itu diwujudkan Warner Bros.? Terkait hal itu, Cain menjawab, “Teri Hatcher adalah pemeran Lois Lane terbaik sepanjang masa!”

Sekadar informasi, Dean Cain bermain dalam Lois & Clark: The New Adventures of Superman sejak 1993, saat usianya masih 27 tahun. Serial itu merupakan reboot dari komik Man of Steel yang dirilis pada 1986.

Dalam serial produksi Warner Bros Television itu, Cain beradu akting dengan Teri Hatcher yang berlakon sebagai Lois Lane. Ia memerankan karakter Superman selama 4 tahun hingga serial itu rampung pada 1997.

Cain yang kini berusia 52 tahun diketahui terakhir kali bermain dalam film The Incantation yang rilis pada 2017. Saat ini, ia diketahui menjadi presenter salah satu program yang ditayangkan The National Real Estate Network.

Seperti diketahui, isu mundurnya Henry Cavill mencuat pada 12 September 2018. Kala itu, Warner Bros. disebut-sebut ingin melakukan penyegaran terhadap proyek Superman selanjutnya. Spekulasi bergulir semakin liar setelah nama seperti Michael B. Jordan pun diklaim sebagai penerus Henry Cavill selanjut. Di lain pihak, Warner Bros. enggan menanggapi spekulasi itu.

Sumber dalam perusahaan itu mengatakan kepada The Hollywood Reporter bahwa mereka saat ini tengah fokus untuk menggarap Supergirl dan beberapa film DC Extended Universe lainnya.

