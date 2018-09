LOS ANGELES – Bos Marvel, Kevin Feige, makin serius dalam urusan mengangkat kisah superhero wanita yang ada di komik-komik Marvel. Pada awal tahun ini, Evangeline Lilly tampil memukau sebagai The Wasp dalam mendampingi Paul Rudd di film Ant-Man and the Wasp.

Selanjutnya, pada bulan Maret tahun depan, para penggemar Marvel akan menyaksikan kisah Brie Larson sebagai Captain Marvel. Film ini akan menjadi film pertama Marvel yang mengangkat sosok wanita sebagai pemeran utamanya.

“Dengan Ant-Man and the Wasp serta Captain Marvel dan ada lebih banyak film yang akan diumumkan di masa mendatang. Saya cemas karena ada masanya di mana ini semua bukan hal baru bahwa film superhero dipimpin oleh wanita, tapi itu adalah norma,” kata Kevin seperti dikutip Aceshowbiz.

- Baca Juga: Avengers : Infinity War Akan Jadi Film Solo Thor, Jika...

“Dan lebih sedikit cerita tentang, ‘Oh, lihat ada pahlawan wanita,’ nantinya akan ada banyak yang berkata, ‘Oh, tentang apa ini? Siapa karakter tersebut? Saya sangat penasaran untuk menontonnya.’ Kupikir kita akan sampai ke sana,” tambahnya.

Sejauh ini Marvel memang belum terlalu banyak mengangkat pahlawan wanita yang ada di dunianya. Black Widow (Scarlett Johansson) adalah salah satu karakter superhero wanita yang sudah lama muncul namun belum mendapatkan kesempatan diangkat dalam satu film solo.

“Saya pikir ada banyak alasan, paling tidak selama bertahun-tahun ada anggapan keliru bahwa penonton tidak ingin melihat pahwalan wanita karena banyak film semacam itu dalam 15 tahun lalu yang tidak sukses,” papar Kevin menjelaskan alasan mengapa film superhero wanita baru muncul belakangan ini.

Kesuksesan pertama film superhero wanita justru diperoleh rival Marvel, DC Comics. Wonder Woman yang dibintangi oleh Gal Gadot berhasil menjadi salah satu film tersukses milik Warner Bros. ketika dirilis pada tahun 2017.

(edh)