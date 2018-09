JAKARTA - Lama tak terdengar kabarnya, Manohara kini diketahui tengah sibuk menjalani bisnisnya. Ditemui beberapa waktu lalu, wanita 26 tahun ini mengaku tengah sibuk menjalani bisnis dibidang penerbitan dan percetakan.

Namun, ada satu kegiatan baru yang kini tengah dilakoni bintang film Me & You vs The World tersebut. Sebuah akun ojek online pun nampak memposting percakapannya dengan Mahonara beberapa waktu lalu.

Dalam percakapannya, sang pengemudi ojek online menyatakan bahwa mantan istri Sultan Kelantan, Malaysia ini tengah berada di Lombok menjadi relawan di sana. Bahkan ia tengah sibuk dengan persiapan pembangunan sekolah darurat di Desa Sembalun.

"Alhamdulillah bisa boncengin mba Manohara asli bukan editan . Tadi jga cerita banyak soal relawan," tulis salah seorang driver Ojek Online dalam postingan di akun dramaojol.id.

- Baca Juga: Perankan Psikiater, Manohara Belajar Banyak dari YouTube

"Sekarang dia ke Lombok. Di kayangan selama seminggu namun dia dan partnernya lembaga amal akan membangun sekolah darurat di desa Sembalun dan dia pribadi yg kerja sama dengan lembaga itu. Banyak deh tadi ceritanya nyambung jdinya . Ketawanya renyah kayak citatoo," sambungnya.

Munculnya unggahan tersebut membuat para netizen memuji perlakuan dari wanita berdarah campiran Amerika Serikat dan Bugis tersebut.

Bahkan tak jarang, mereka memuji kecantikan Manohara dan iri dengan pengemudi ojek online yang berhasil memboceng wanita tersebut.

"Klo bner kya gitu. Sukses terus buat @manoharaodelia.pinot. Mudah2an tuhan selalu memberikan kebaikan," tulus dasorreckhkorkheg.

"Minpi apa bang bawa manohara," tulis trimuslimin.

"Hoki banget bang dapat orderannya," tulis _muhammadbasri17.

(edh)