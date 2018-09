SEOUL – Grup K-Pop Seventeen menjadi salah satu artis pengisi acara KCON LA. Ke-13 personel Seventeen juga berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan majalah Rolling Stone. Pada Minggu (9/9/18) majalah Rolling Stone merilis wawancara eksklusif dengan Seventeen, dengan judul “Seventeen Could Be K-Pop’s Next U.S. Arena Fillers Kpop Star.”

Majalah Rolling Stone memfokuskan salah satu alasan terkuat ialah talenta yang dimiliki Seventeen sebagai grup, yang berhasil menarik penggemar yang banyak. Majalah Rolling Stone tiada hentinya memuji kemampuan musikalitas yang dimiliki oleh S.coups cs itu.

“Baik dalam hal keanggotaan dan popularitas, Seventeen adalah salah satu boyband K-Pop terbesar,” tulis Rolling Stone, seperti dilansir dari Dispatch, Kamis (13/9/2018).

Seventeen juga dikenal dengan julukan “self-produced idols” di mana mereka memproduksi lagu hingga koreografi mereka sendiri. Hal ini pun disinggung oleh Rolling Stone.

“Grup ini dengan cepat menonjol di kancah musik pop Korea Selatan dengan talenta mereka dalam menuliskan, menciptakan lagu, dan menciptakan koreografi mereka sendiri.”

Talenta yang dimiliki Seventeen itu menjadi daya tarik tersendiri. Tidak heran bila Carat (fans Seventeen) pun semakin hari semakin berkembang dan kuat. Kekuatan fandom yang dimiliki Seventeen ini sukses membuat grup pelantun Mansae itu melalangbuana ke negara-negara lain untuk perform.

Pada Oktober 2017, Seventeen sukses menyelesaikan tur dunia pertama mereka dalam 4 bulan. Beberapa negara yang disinggahi grup besutan Pledis Entertainment itu ialah Thailand, Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Amerika Utara.

Respons yang baik dari masyarakat setempat atas kehadiran Seventeen pun terlihat. Rolling Stone juga mengambil peran dalam memperkenalkan Seventeen ke masyarakat Amerika Serikat, tempat di mana musik Pop berada, untuk mengetahui kemampuan grup tersebut lebih jauh.

Dengan talenta serta popularitas yang dimiliki, Seventeen masih terus berharap agar mereka bisa berkembang dan dapat memberikan kebahagiaan melalui karya yang mereka sajikan.

“Kami ingin menjadi sebuah grup yang akan terus menunjukan penampilan yang spektakuler, dan secara perlahan-lahan berkembang terus-menerus agar banyak orang bisa mendapatkan kebahagiaan melalui musik dan penampilan kami,” ungkap Woozi.

Sang leader, S.coups menutupnya dengan mengatakan, “Kami akan berusaha untuk bertemu kalian (Carat) sebanyak mungkin di berbagai tempat, di tahun 2018 ini. Kami juga akan selalu menunjukan musik dan penampilan yang terbaik, jadi tolong taruh harapan yang lebih kepada kami dan berikan dukungan dan cinta yang banyak untuk Seventeen. Terima kasih.”

