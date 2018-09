JAKARTA - Belum lama ini, Richard Kyle turut hadir dalam video blog (vlog) terbaru milik Jessica Iskandar. Dalam video yang berdurasi 10 menit tersebut, wanita yang kerap disapa Jedar itu mengajukan 15 pertanyaan tentang dirinya.

Dari 15 pertanyaan yang diajukan, pria kelahiran Australia tersebut berhasil membuktikan bahwa dirinya sudah sangat mengenal kekasihnya karena menjawab 10 pertanyaan dengan benar.

"Ya, dia mulai bikin vlog, suka vlogging sama El juga. Kemarin aku ikut. Dia cukup punya ide yang seru, biar penonton juga suka," ujar Richard Kyle saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

"So, kemarin kita ada berapa pertanyaan tentang dia, i know her or not. Kayaknya aku menang. Aku dapat 10 benar dari 15 pertanyaan," lanjutnya seraya tertawa.

Dalam tanya jawab yang diajukan, terdapat salah satu pertanyaan yang disoroti oleh netizen, yakni ketika Richard Kyle menjawab dengan benar jumlah bantal yang terdapat di tempat tidur Jessica Iskandar.

Ketika mendengar jawaban pria 30 tahun tersebut, banyak netizen yang berpresepsi kalau Richard Kyle dan Jessica Iskandar telah tinggal satu atap. Namun saat dimintai keterangan mengenai hal itu, ia langsung membantahnya.

"Enggak enggak, soalnya aku sering ke rumah ya, main sama El juga. Dia bisa saja ke rumah aku, tapi mendingan kalau hangout, aku ke rumah dia. Jadi ya pasti semua ruangan, her living style gimana," ungkap Richard Kyle.

