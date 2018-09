SEOUL - Aktris Lee Na Young berpotensi comeback ke layar kaca setelah vakum berakting selama 8 tahun. Star Today melaporkan, sang aktris ditawari untuk berperan dalam drama terbaru tvN berjudul Romance Supplement (judul sementara).

Kabar tersebut kemudian diamini oleh Eden 9, agensi Lee Na Young, pada Selasa (11/9/2018). Meski tengah mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran itu, sayangnya belum ada kepastian sang aktris akan menerima proyek itu.

Proyek akting layar kaca terakhir yang dilakoni Lee adalah The Fugitive: Plan B yang mana ia beradu akting dengan Rain, pada 2010. Meski vakum dari layar kaca, namun istri aktor tampan Won Bin itu diketahui tetap bermain film dan iklan. Dalam 8 tahun terakhir, Lee diketahui membintangi 4 film: Lady Daddy (2010), Howling (2012), SPEC: Close (2013), dan Woman, Man (2015).

Sementara tahun ini, dia akan kembali disibukkan dengan promosi film terbarunya, Beautiful Days yang dibintanginya bersama Jang Dong Yoon dan Oh Kwang Rok. Rencananya, film yang disutradarai Jero Yun itu akan debut perdana di Festival Film Internasional Busan, pada 4 Oktober mendatang.

Sementara itu, lakon pemeran utama pria dalam Romance Supplement ditawarkan kepada aktor Lee Jong Suk. Aktor 28 tahun itu diketahui terakhir kali membintangi serial While You were Sleeping bersama Bae Suzy, pada 2017.

Serupa dengan Lee Na Young, Lee Jong Suk juga masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Pasalnya, dia juga menerima tawaran untuk membintangi drama adaptasi serial Amerika, Younger. Proyek manapun yang akan diterima Lee Jong Suk, tampaknya itu akan menjadi proyek terakhirnya jelang wajib militer.

Romance Supplement merupakan drama komedi romantis yang berkisah tentang pria dan wanita di usia 30-an. Drama yang ditulis oleh Jung Hyun Jung ini akan berlatar belakang sebuah perusahaan penerbitan.

Penulis skenario yang pernah menggarap Discovery of Love itu dikabarkan akan berkolaborasi dengan sutradara Lee Jung Hyo yang belum lama ini merampungkan penggarapan drama Life on Mars. Drama Romance Supplement dijadwalkan tayang pada semester I 2019.

(SIS)