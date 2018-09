SEOUL - Grup K-Pop veteran, Super Junior (Suju) berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Negeri Ginseng saat Leeteuk cs diundang dalam jamuan makan malam antara Indonesia dan Korea, di Blue House, pada Senin (10/9/2018).

Baca Juga: Buang Kenangan Bersama Dipo Latief, Nikita Mirzani Beli Mobil Baru

Selain santap makan malam bersama, Suju juga berkesempatan duduk bersama Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Grup besutan SM Entertainment yang satu itu pun memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dan bercengkerama dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Dalam perbincangan yang dilakukan Suju dengan Presiden Jokowi, banyak hal-hal manis dan lucu yang terjadi. Salah satunya ialah momen di mana Leeteuk mengajak Presiden Jokowi untuk datang ke konser Suju di Indonesia.

Shindong said "there's a possibility of traffic jams,if it's like that, Mr. Jokowi can go with motorbike"

😂😂😂😂— 🍁R I E Z A🌸 (@tteokpoKyu) September 11, 2018