SEOUL – Tiga grup K-Pop terlihat melakukan comeback dan merilis lagu serta video klip terbaru hari ini, Senin (10/9/18). Grup tersebut ialah SHINee, Pentagon, dan Oh My Girl.

Grup veteran, SHINee, merilis video klip terbaru mereka melalui akun Youtube SM Entertainment, SMTOWN, untuk lagu terbaru mereka, Countless. Lagu tersebut masuk dalam album Epilogue dari serial trilogi “The Story of Light”.

Dalam video klip yang disajikan, tidak terlalu banyak setting tempat yang digunakan. Camera work untuk video klip kali ini pun terlihat sederhana. Tidak banyak yang ditunjukkan dari video klip ini, bahkan personel SHINee pun tidak menunjukkan koreografi kali ini.

Onew, Key, Minho, dan Taemin pun terlihat hanya menggunakan satu kostum dari awal hingga akhir video. Walau tidak banyak yang ditunjukkan, tetapi video sederhana ini tetap indah untuk dilihat dan nikmati. Ditambah warna-warna latar yang menarik serta penampilan keempat personel SHINee yang menawan dan dewasa.

Sementara itu, cukup kontras dengan video klip SHINee, video klip milik Pentagon lebih memiliki banyak aspek dan unsur di dalam videonya. Seperti setting tempat yang digunakan, misalnya. Pentagon lebih menggunakan setting tempat yang beragam di dalam video klip mereka.

Tempat konstruksi bangunan, tempat cuci mobil, rooftop, tempat kontainer, dan masih banyak lagi. Tidak lupa Pentagon menyisipkan ornamen pemanis seperti boneka kodok dan anak-anak yang menggunakan pakaian kodok.

Hal tersebut berkaitan dengan judul lagu Pentagon, ???? (Naughty Boy) yang juga bisa diartikan sebagai ‘kodok’ dalam bahasa Korea.

Sesuai dengan lagu yang disuguhkan, Pentagon pun terlihat playful dalam video klip kali ini. Tarian yang ditunjukkan pun sesuai dengan nuansa lagu yang dinyanyikan, dan sukses membuat video klip ini terlihat menyenangkan untuk disaksikan.

Tidak berhenti di situ saja, pada bagian akhir video klip, terlihat personel Pentagon yang menyanyikan lagu mereka secara live tanpa iringan musik. Keceriaan pun terasa saat menyaksikan bagian itu. Kesan ‘muda’ dan ‘bebas’ pun terpancarkan di sana.

Di sisi lain, salah satu girlgroup, yakni Oh My Girl juga turut merilis video klip untuk lagu terbarunya, Remember Me. Grup besutan WM Entertainment itu cukup membuat kejutan di comeback kali ini.

Pasalnya, YooA, Binnie, Jiho, Hyojung, Seunghee, Arin, dan Mimi terlihat lebih dewasa dibanding penampilan yang biasa mereka tunjukan di comeback sebelumnya. Dari lagunya pun terdengar berbeda dibanding lagu Oh My Girl sebelumnya yang lebih sering mengusung konsep girly.

Berbeda dengan Pentagon yang menggunakan setting tempat sebenarnya. Konsep video klip Oh My Girl lebih mirip dengan SHINee, yakni menggunakan studio sebagai setting tempatnya dengan tambahan properti dan Computer Graphic (CG).

CG yang terlihat di video klip Oh My Girl seperti pada setting yang menunjukan luar angkasa dan sebuah pantai. Dalam video ini, personel Oh My Girl juga terlihat menarikan beberapa part dari koreografi mereka.

(edh)