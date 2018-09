LOS ANGELES – Sejak dirilis pekan lalu, album baru milik Eminem yang berjudul “Kamikaze” langsung menguasai tangga lagu dunia. Kehadiran ‘Kamikaze” bahkan mampu menggeser dominasi Drake yang selama beberapa pekan terakhir selalu berada di puncak tangga lagu.

Lagu berjudul Lucky You dari Eminem featuring Joyner Lucas menjadi pemuncak tangga lagu pekan ini. Lagu tersebut bahkan mampu menjungkalkan In My Feeling milik Drake yang selama ini tak hentinya diputar di berbagai radio.

Jika ditarik ke belakang, In My Feeling merajai chart music lantaran dijadikan lagu untuk Kiki Challenge. Semakin viral video Kiki Challenge, semakin sering pula lagu tersebut diputar dan diperdengarkan oleh khalayak ramai.

Sementara itu posisi ketiga ditempati oleh lagu kedua Eminem yang berjudul The Ringer. “Kamikaze” terdengar sangat segar meski rapper dengan nama asli Marshall Bruce Mathers III ini terakhir merilis album pada tahun 2017.

Tak ada banyak perubahan posisi yang terjadi di tangga lagu dunia pada pekan ini. Perubahan terbesar hanya terjadi pada posisi enam yang saat ini ditempati oleh lagu Promises milik Calvin Harris berkolaborasi dengan Sam Smith. Single tersebut berhasil menggeser FEFE dari 6ix9ine featuring Nicki Minaj ke posisi delapan.

Berikut ini tangga lagu dunia yang dilansir Okezone dari Spotify:

1. Lucky You – Eminem featuring Joyner Lucas

2. In My Feeling - Drake

3. The Ringer – Eminem

4. Eastside – Benny Blanco featuring Halsey and Khalid

5. Girls Like You – Maroon 5 featuring Cardi B

6. Promises – Calvin Harris featuring Sam Smith

7. Sicko Mode – Travis Scott

8. Fefe – 6ix9ine featuring Nicki Minaj

9. In My Mind – Dynoro and Gigi D’Agostino

10. Happier – Marshmello featuring Bastille

